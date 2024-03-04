讓我們討論肥胖 避免併發健康風險

今天（3月4日）是世界肥胖症聯合會定立的世界肥胖日，以呼籲全球人士關注及認識肥胖，並透過宣傳、教育和分享支持等，讓大家正確認識和避免患上肥胖症，又或可透過適當療程，改善肥胖的狀況。
根據聯合會的資料，截至2020年全球有近十億人口患上肥胖症，即每7人中有1人是肥胖症患者。而在香港15-84歲的人士中，有達54.6%屬於肥胖(32.6%)或超重(22%)*，即有逾半人口被界定為肥胖，當中於65-84歲的女士及45-54歲的男士中最為常見。而肥胖會增加患上包括高血壓、冠心病、二型糖尿病、中風、慢性腎病、肌肉骨骼問題及睡眠窒息症等，甚至亦會增加患癌風險。亦有研究結果指出，肥胖人士患兩種與肥胖相關疾病的風險是體重健康人士的5倍，患4種或以上合併症的風險更達12倍以上。
保持健康生活模式
減低肥胖風險
根據衛生防護中心的資料，肥胖症患者體內會積聚過多脂肪，只要體重指數(體重(公斤)/身高(米)2)介乎23-25之間已屬於超重，大過或等於25則屬於肥胖。而男士腰圍等於或超過90cm/腰臀比例達0.9或以上；女士腰圍等於或超過80cm/腰臀比例達0.85或以上，都屬於中央肥胖。由於從飲食攝取熱量與日常消耗熱量失衡是導致肥胖一大成因，因此維持健康生活模式，是降低肥胖風險的有效方法。
多做運動避免久坐
注意健康飲食免飲酒
建議市民應注意均衡飲食，特別成年人應盡量減少攝取油、鹽和糖，同時增加進食含膳食纖維的食物如全穀類食物，亦要每日最少食5份蔬果，以求將體重保持於健康水平。此外，最好是可以戒酒或盡量避免飲酒。因每克酒精含高達7卡熱量，而飲酒會令人攝取熱量超標，更會抑制身體分解脂肪化為能量使用的過程，令脂肪更易積聚。
建議大家應養成恆常運動的習慣，每星期最少進行150至300分鐘中等強度帶氧體能活動，或最少75至150分鐘劇烈帶氧運動，可選擇每日以多次分段進行，以累積足夠運動時間，達致每星期運動的目標。平日亦要減少坐著的時間，盡量以任何活動，如散/踱步、原地踏步或站立代替坐著；如在辦公室亦可以抽時間進行運動，盡量避免久坐而導致熱量積累，都有助避免/改善肥胖問題。
(*2020至2022年度人口健康調查結果)