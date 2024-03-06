瑞典肉丸日！ IKEA肉丸85折限定優惠 內附肉丸「零失敗」食譜

肉丸控請注意！為慶祝3月9日瑞典「肉丸日」，IKEA特意推出期間限定肉丸優惠，四款急凍裝肉丸均可享85折！以下為大家介紹4個「零失敗」肉丸食譜，廚房新手都可以做到！
KEA的肉丸一向深受歡迎。除了親身到IKEA品嚐瑞典肉丸的經典美味，你亦可以購買急凍裝肉丸回家細味！由3月7日起到3月13日，IKEA特別推出限定肉丸優惠， 4款急凍裝肉丸包括經典瑞典肉丸、雞肉丸、素菜丸及植物素肉丸，均可享85折優惠，每包折後價錢低至HKD/MOP$39，絕對物超所值！一次嚐盡四款滋味，多種配搭。
肉丸食譜｜蜜椒瑞典肉丸薯仔(4人份量)
材料：
•HUVUDROLL瑞典肉丸，250克
•2個薯仔
•洋蔥(適量)
•三色椒(適量)
•黑椒碎(1茶匙)
•蠔油(2茶匙)
•生粉(1茶匙)
•蜜糖(2湯匙)
•白芝麻(適量)
1. 準備一個碗，加入蠔油、生粉及1湯匙清水備用。
2. 薯仔氣炸200度約10分鐘。
3. 熱鍋，不用放油，加入已解凍之肉丸，以中火煎約8分鐘後備用。
4. 煎鍋下油，加入炸薯仔、三色椒、洋蔥、黑椒碎均匀翻炒。
5. 加入肉丸，預先備好之蠔油生粉水繼續炒。
6. 加入黑椒碎和蜜糖作調味，並轉小火炒勻。
7. 上碟時灑上白芝麻，即成。
肉丸食譜｜植物素肉丸配意粉伴番茄醬(1人份量)
材料：HUVUDROLL植物素肉丸 5粒／有機麇鹿形意粉 50g／鹽(適量)
番茄醬材料：
•芹菜、茴香，各100克
•洋蔥、甘筍，各200克
•蒜，10克
•茴香籽，5克(磨碎）
•八角、黑胡椒，各1克(磨碎）
•月桂葉，1/4克
•橄欖油，40克
•番茄蓉，20克
•镗頭番茄，400克(3铓）
•蔬菜高湯，500克
•鹽、糖，各5克
•雪利醋，10克
1. 把洋蔥、茴香、甘筍、芹菜和蒜切碎後，放進鍋中加油以細火炒約20分鐘，避免炒至金黃。
2. 將其餘香料和番茄蓉炒大概5分鐘後，加番茄和水燉煮約1小時。
3. 加醋、糖和鹽後，煮至沸騰。
4. 肉丸氣炸180度約10分鐘。
5. 準備一鍋水，水滾後加入鹽和油，中火煮意粉約10-12分鐘。
6. 意粉上碟，加入肉丸，淋上番茄醬，即成。
肉丸食譜｜素菜丸墨西哥蛋餅(4人份量)
材料：
•HUVUDROLL 素菜丸，40粒
•2個洋蔥(切碎)
•2條紅椒(切碎)
•2瓣蒜頭(切碎)
•特級初榨橄欖油(2湯匙)
•煙熏辣椒粉(1茶匙)
•卡宴辣椒(1/2茶匙)
•糖(1茶匙)
•孜然(1茶匙)
•1罐番茄蓉
•1個青檸(榨汁)
•鹽及胡椒
•4隻蛋
1. 在平底鑊加入橄欖油，將洋蔥、紅椒及蒜頭炒至金黃色並變軟。
2. 加入所有香料及番茄。以匙羮將番茄壓成小塊，炆煮5至10分鐘，以鹽及胡椒調味。
3. 按照包裝上的步驟煎熟素菜丸。
4. 轉至最細火繼續煮醬，加入素菜丸。拌勻後挖出四個洞，將雞蛋打進洞中，加蓋再煮5至10分鐘，直到蛋白熟透。灑上芫荽及香葱，配以黑麥麵包。
肉丸食譜｜雞肉丸配椰菜仔及醃紫椰菜(4人份量)
材料：
•HUVUDROLL雞肉丸，40粒
•馬銨薯(細)，300克
•特級初榨橄欖油(4湯匙)
•椰菜仔，300克
•伴碟用醃紫椰菜
•ALLEMANSRATTEN 肉丸忌廉汁(1包)
•濃忌廉，70毫升
•芥末籽醬(1湯匙)
•鹽
•水，280毫升
1. 預熱焗爐至200°C，將馬鈴薯放在焗盤上，混合2湯匙橄欖油及鹽塗在馬鈐薯上，焗25分鐘至馬鈐薯繼軟及金黃色。
2. 剝去椰菜仔外層的菜葉，切開兩半。
3. 以2湯匙橄欖油將雞肉丸及椰菜仔煎至金黃。按照包裝上的指示煮滾肉丸忌廉汁後，再以慢火煮5分鐘，然後加入芥末及鹽調味。
4. 最後將所有已烹調的材料上碟，並以醃紫椰菜伴碟即可享用。