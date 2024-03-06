網上熱話｜內地女大推Lululemon新品 自帶1功效獲封「拯救婚姻內衣」 網民：有落差仲衰

內地女大推Lululemon新品 自帶1功效獲封「拯救婚姻內衣」 網民：有落差仲衰

要帶起市民對任何物件的熱潮，網上平台的確十分重要，只因在網絡上看到多人談論及分享心得後，總會吸引到部分網民因此而跟風購買。早前，運動服裝品牌「Lululemon」的一款新衫就成為小紅書的大熱之一，只因大批女網民在試穿後，紛紛表示著上身後自帶1功效，更誇張指該款上衣是「拯救婚姻內衣」，引來大批網民熱烈討論。

Lululemon新品熱爆小紅書 內地女紛紛試著 近年有不少女生都喜愛著瑜伽褲出門，當中比較熱門的品牌非「Lululemon」莫屬。不過，一直都有很多對瑜伽褲外穿的爭議，連帶部分市民對Lululemon的出品都有「貼身」、「性感」等既定印象。早前，Lululemon就推出了一款名為名為「Everlux Front Cut-Out Train Bra」的新品，據官網的圖片可見，這款產品的亮點在於胸部前方的「挖空」設計，健康舒適又不失性感的設計引來大批內地女網民試著。

上身後自帶1功效 獲封「拯救婚姻內衣」 在越來越多女性試穿後，網上更有大批網民對這款上衣讚不絕口，直指這個「挖空」設計能夠展現出一種若隱若現的美態，加上內衣的緊身剪裁，除了能突顯出女性的線條美及魅力，更自帶「迫爆」的視覺效果，就算原本的身材未算太突出，亦能營造出該效果。正因這款上衣自帶迫爆、震撼的功效，大批內地女網民主動購買之餘，更將其封為「拯救婚姻內衣」，直言「老公根本無法將眼睛及手部離開其身上」。