網上熱話｜內地女專程來港打卡 精心準備10件性感戰衣 網民笑爆：去上海街啱晒！

內地女專程來港打卡 精心準備10件性感戰衣 網民笑爆：去上海街啱晒！

去外地旅遊必做的事情，不外乎飲飲食食、走訪不同景點，以及到處打卡拍照留念，因此有部分人在執行李時，總會花上一點時間思考該帶甚麼衣服到外地，盼能以最佳狀態影相打卡。早前，一位內地女生就表示自己快將來港旅遊，並主動拍片分享自己為了此行特意買了10套戰衣，希望網民能為她選出最適合在香港打卡的衣服。不過，她所分享的服飾大多比較性感及浮誇，令網民忍唔住批評她「用力過猛」！

內地女來港前超興奮 揚言要瘋狂打卡留念 自從社交平台興起後，「打卡」變成一種新的行為，不論何時何地，只要一機在手，隨時可以影底每一個瞬間，亦令不少人熱愛為自己影靚相，以此留下紀念。早前，一位內地女就在社交平台上發文，直指自己快將來港旅遊，超級興奮的她直言自己尚有一星期就要坐飛機來港，而一心諗住在香港瘋狂打卡留念的她更為此行準備了10套戰衣！

精心準備10件戰衣 低胸公主裙+性感晚裝應戰 發文者表示自己「為了旅遊買10條新裙子」，而她因為未能決定帶哪幾條到港，因而特意自拍了一條影片，希望一眾網民可以望下眼。從她的影片中，可見她準備的戰衣大多為連身裙，主打性感和貼身，當中包括蝦肉色公主裙、不同顏色的吊帶貼身長裙、大紅色珠片長裙配毛毛大衣、鮮黃色吊帶背心、黑色露背晚裝裙、粉紅色碎花貼身裙等，並在片尾呼籲各網民「幫我選一下帶哪三套去香港吧」。