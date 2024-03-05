網上熱話｜內地男直擊旺角街頭實況 因1事減低來港動力 網民：講得幾中肯

近年不少香港人鍾意北上吃喝玩樂，全因內地消費相對較香港便宜之外，更有大批網民大讚內地的一切皆性價比高兼選擇多。不過，內地來港消費的人士則明顯有所下降，難怪香港政府決意大灑金錢，盼能靠每月放煙火吸引旅客。早前，一位內地男就在社交平台上分享影片，直指自己多年未有來港旅遊，今次重遊舊地卻被香港現時的發展「嚇親」，更揚言因觀察到1個現況而大大減低來港動力。他對香港的評價引來大批網民認同，更大讚他的講法「夠中肯」。
內地男直撃2024年旺角街頭 揚言被現況嚇親
雖然香港政府自疫情後，一直大推不同的活動，盼能吸引旅客來港消費，刺激香港經濟，惟成效卻未太顯著。早前，一位內地男自稱「一陣子沒來香港」，近日久違地重遊舊地，卻發現香港變化很大，特別是在旺角街頭觀察到一個現況，令他不禁揚言「真的嚇到我了」。
商舖無新意 因1事減低來港動力
發文者站在旺角街頭拍片，直指旺角不少店舖皆由內地引入，當中包括大量內地飲品店，令他不禁反問「這裡到底跟深圳有甚麼區別？」他又直言現時的香港「越來越像內地了」、「內地餐飲品牌瘋狂搶進香港，吃喝真的跟深圳太像了吧」，最後更揚言這個情況令他「去香港的動力又少了一點」，看來政府要吸引內地客來港的話，可能要再加大力度。
香港網民大讚夠中肯：有智慧的評價
他的影片引來大批中港兩地網民熱議，有內地網民表示「內地超越香港有甚麼奇怪的嗎？」、「留下的香港人很喜歡大陸的消費品」。有部分香港網民直言「真的沒有區別，都已經沒有香港的特色了，說好的融為一體，達到了」，亦有網民大讚發文者的評價夠中肯，形容為「有智慧的評價」、「連大陸人都咁講証明唔係單單香港人覺得香港大陸化，香港連自己嘅特色都被消失香港仲有咩吸引？」、「所以香港政府大搞中港融合就是香港的死因」、「當香港大陸化，那還有什麼吸引內地遊客？」