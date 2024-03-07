網上熱話｜連登仔大談男女上司分別 男人易話為女人則咄咄逼人 網民：女人天生X過男人

連登仔大談男女上司分別 男人易話為女人則咄咄逼人 網民：女人天生X過男人

生活在工時長卻人工低的香港，打工仔每日返工的確壓力大又無辦法，為了搵兩餐和維持生活質素，只能忍受工作上遇到的一切不滿。在職場上打滾，有一個好的上司撐腰十分重要，惟不時都能聽到人比較男、女上司的差異，大部分均較希望有一個男上司與自己共事。早前，有網民就在討論區上發文，直指男女上司的差別極大，兩者的待人處事大不同，男上司一般較易相處，而女上司則經常咄咄逼人，引來大批網民表示有共鳴。

連登仔稱男女上司差別大 待人處事大不同 打工仔的工作壓力與同事及上司息息相關，當中更大一部分為上司的待人處事態度最重要，只因就算有相處不到或做唔到嘢的同事，只要有一位明白事理，願意出面撐腰的上司，在職場上面對的困難將會減輕很多。不過，不時都會聽到有人討論上司好與壊並非完全取決於工作能力，而性別亦佔很大部分。早前，有網民在討論區上以「女上司 vs 男上司嘅分別」為題發文，直指男上司及女上司的待人處事大不同，更揚言跟著女上司的話會令工作變得極度痛苦！

男上司珍惜員工 女上司粗口問候 發文者分別以「去廁所唔小心耐咗」及「一個新人新上手做野」作為事例，直指男上司多數「會好心提醒你」、「出盡力希望留住員工或者珍惜員工」、「有人情味，部門好少會有流失率，辭職多數個人發展原因/想轉新環境」。而女上司則完全相反，「講嘢會咄咄逼人，臭串到爆！專登針對人！講嘢都唔客氣」、「唔用粗口問候已經偷笑，完全唔珍惜員工心態」，而「部門流失率」相當亦較高。