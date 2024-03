藝術三月|香港康得思酒店聯同藝術家THE FRENCH GIRL呈獻「藝術之旅 2024」x THE SHINING HEART展覽

「藝術之旅 2024」x THE SHINING HEART展覽

在展覽期間,香港康得思酒店將被打造成一個藝術廊。THE FRENCH GIRL 的標誌性 THE SHINING HEART,將由酒店地下作為起點延伸,散落至人來人往的大堂樓層、位於 36 層視野開揚的貴賓會,直至頂層游泳池作為終點。這種沉浸式的藝術體驗將讓賓客眼前一亮,營造獨特的氛圍。

為令賓客的體驗更豐富,香港康得思酒店更精心設計了打卡裝置,賓客可步入裝置拍照,成為 THE FRENCH GIRL 的作品之一,再與親朋好友分享這個難忘的時刻。香港康得思酒店更為酒店住客免費送上是次展覽主題的明信片,明信片以 THE SHINING HEART 浮動於香港壯麗的城市景觀作為設計,賓客可將明信片寄至世界各地,由香港將愛意及正能量傳遞至全球每一個角落,寓意身處何地都能連結身在遠方的人。

一場慶祝活動絕不能缺少公眾的參與,Caroline 特意在酒店的不同地方隱藏五顆以康得思品牌顏色—橙色的 THE SHINING HEART,誠邀賓客參加「尋找隱藏愛心」遊戲。賓客需找出隱藏於酒店內的橙色愛心,成功完成的挑戰者即有機會贏得酒店知名糕點總廚 Roy Ma 特別設計的特別版 THE SHINING HEART 蛋糕。

Caroline 在成為藝術家前曾是一名調香師,這個特別版 THE SHINING HEART 蛋糕正正展示了她的 創造力。蛋糕以 Caroline 的標誌圖案設計的酥脆馬卡龍成為亮點,並融入了她最喜歡的柚子與蜂蜜 香氣,象徵幸福、清新與活力,是與身邊摯愛分享喜悅的完美選項。特別版 THE SHINING HEART 蛋糕亦會於酒店 The Place 餅店 — Goodies Shop(L 樓層)限量發售。