室內晾衫方法｜潮濕回南天活用報紙、衣架 衣物乾無噏味！

香港天氣潮濕，不時濕度高達90至100%，令牆身出水及有霉菌。而香港人晾曬衣物空間不足，室內晾衫成為常態。但洗好的衣服難以晾乾之餘，冬天不時都會有乾不透的衣服，更會出現又悶又臭「噏味」。到底在香港的潮濕天氣下，要怎樣才可令衣物乾得更快，又可杜絕難聞氣味？潮濕的回南天活用報紙和衣架，就可以助你的衣物乾無噏味！

1. 晾衫前脫水 在晾衫前可以再進行多一次脫水，盡量把水分排走。同時，即使是沒太陽﹑天氣寒冷或雨天，也建議打開窗戶，盡量令室內空氣流通，避免細菌在半乾的衣服上滋生。 2. 晾衣架放置報紙 衣物不應晾在靠窗的位置，而是應該放在空氣最為流通的中央位置，並掛在高處，避免濕氣聚集。如果空間受限，只能夠在窗邊晾衣，亦可以在晾衣架的下方放置摺過的報紙，幫助吸收擴散到空氣中的水分，加速衣服乾燥。

3.根據衣料厚薄晾衫 除了晾衣位置，晾衣的方法也能幫助衣物更快乾透。可選擇根據不同衣料晾衣，冬天衣物通常都是較難乾又厚身，大家可依不同厚薄度晾衫，如綿質、尼龍等快乾的質料可與厚身冷衫上衣同放，分隔開厚身衣服，自然可令衣物更快乾。晾衣時，將長、短衣物和厚、薄衣物交替懸掛，衣物之間留足間隙，空氣會更容易流通，衣物乾得更快。 4.立體懸掛晾衫 根據不同衣物類型立體懸掛，牛仔褲可翻出口袋，用晾衣夾撐開褲管和腰身，更易快速平均乾衣。其它不易乾的厚衣服也可立體懸掛，比如使用寬衣架，不要讓衣物前後身粘在一起。

浴巾等大件物品在晾乾時，可以將其展開覆蓋在多個排開放在一起的衣架上，使之大面積接觸空氣。連帽衫如果正常懸掛，帽子和袖子將會和衣身重疊在一起不易乾燥，可以將其倒置懸掛，讓帽子朝下、同時袖子張開晾乾。或者，將連帽衫的帽子和袖子單獨用晾衣夾子伸展晾開。

5.保持衣架距離及將衣架微屈曲 還有一個小動作，可以不知不覺間加快衣物乾透的時間，就是將衣架間保持適當距離及晾衣衣架微微屈曲。日常我們使用衣架平直，掛起來衣物會平順一點，但衣服濕的時候衣架平直會令衣服內部黏在一起，空氣無法進入。所以只要把衣架微微屈曲，讓衣物與空氣的接觸增加，自然能令衣物更快乾。 6.使用智能升降衣架 現今的蝸居要有位置晾衣不容易，不少住戶也會考慮向高空發展，安裝智能升降衣架。若新樓的樓底較高，就可利用這種設備設計，收起來也不會影響室內設計。 智能升降衣架除了能電動升降晾衣架慳位之外，通常這些智能電動衣物架也會有其他功能，例如紫外線消毒功能，又或是可以持續吹出暖風作烘乾，這些都能協助衣物快乾防止細菌在衣物上滋生。