越捷航空推出HK$0機票優惠 連稅$600飛胡志明市/峴港/富國島/河內 買機票送免費旅遊保險

為了慶祝3月8日的國際婦女節，越捷航空推出HK$ 0機票及特別優惠以讓市民提早計劃於2024旅遊，立即爭取機會搶購！
由即日起至2024年3月8日，越捷提供$0機票優惠，涵蓋整個國際及內陸航班網絡，包括往返香港和越南的航線，票價低至HK$ 0（連燃油附加費及其他稅項只需 HK$ 600*) 。即日起可透過官方網站或越捷航空Vietjet Air手機應用程式預訂，使用「BUSINESSWOMAN1」折扣碼更享有商務艙機票9折超值優惠，所有優惠適用於2024年4月1日至10月31日之間的航班。乘客將獲免費 SkyCare 旅遊保險，以確保旅途安全，安心出行。
訂購網站：www.vietjetair.com
往返香港至胡志明市
|
香港→胡志明市
|
VJ877 19:50 – 21:30 (2小時40分鐘)
|
逢星期一、三、五、日
|
胡志明市→香港
|
VJ876 15:10 – 18:50 (2小時40分鐘)
往返香港至峴港
|
香港→峴港
|
VJ967 21:15 – 22:05 (1小時50分鐘)
|
逢星期一、四、五、日
|
峴港→香港
|
VJ966 17:35 – 20:20 (1小時45分鐘)
往返香港至富國島 (香港人可獲 30 天免旅遊簽證)
|
香港→富國島
|
VJ985 16:40 – 18:25 (2小時45分鐘)
|
逢星期二、四、六
|
富國島→香港
|
VJ986 11:55 – 15:40 (2小時45分鐘)
往返香港至河內 (3月)
|
香港→河內
|
VJ873 12:50 – 13:50 (2小時)
|
逢星期一、三、五
|
河內→香港
|
VJ872 08:55 – 11:50 (1小時55分鐘)