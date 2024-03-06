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生活
2024-03-06 15:00:00

越捷航空推出HK$0機票優惠 連稅$600飛胡志明市/峴港/富國島/河內 買機票送免費旅遊保險

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越捷航空推出HK$0機票優惠 連稅$600飛胡志明市/峴港/富國島/河內 買機票送免費旅遊保險

越捷航空推出HK$0機票優惠 連稅$600飛胡志明市/峴港/富國島/河內 買機票送免費旅遊保險

為了慶祝38日的國際婦女節，越捷航空推出HK$ 0機票及特別優惠以讓市民提早計劃於2024旅遊，立即爭取機會搶購！

由即日起至202438日，越捷提供$0機票優惠，涵蓋整個國際及內陸航班網絡，包括往返香港和越南的航線，票價低至HK$ 0（連燃油附加費及其他稅項只需 HK$ 600*) 。即日起可透過官方網站或越捷航空Vietjet Air手機應用程式預訂，使用「BUSINESSWOMAN1」折扣碼更享有商務艙機票9折超值優惠，所有優惠適用於202441日至1031日之間的航班。乘客將獲免費 SkyCare 旅遊保險，以確保旅途安全，安心出行。

訂購網站：www.vietjetair.com

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往返香港至胡志明市

香港→胡志明市

VJ877 19:50 21:30 (2小時40分鐘)

逢星期一、三、五、日

胡志明市→香港

VJ876 15:10 18:50 (2小時40分鐘)

往返香港至峴港

香港→峴港

VJ967 21:15 22:05  (1小時50分鐘)

逢星期一、四、五、日

峴港→香港

VJ966 17:35 20:20  (1小時45分鐘)

往返香港至富國島 (香港人可獲 30 天免旅遊簽證)

香港→富國島

VJ985 16:40 18:25  (2小時45分鐘)

逢星期二、四、六

富國島→香港

VJ986 11:55 15:40  (2小時45分鐘)

 

往返香港至河內 (3月)

香港→河內

VJ873 12:50 – 13:50 (2小時)

逢星期一、三、五

河內→香港

VJ872 08:55 – 11:50 (1小時55分鐘)

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