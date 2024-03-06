金庸幼女查傳訥《紅樓宴—序幕》展 融合文學 藝術與美酒

四大名著《紅樓夢》，是一部集中國文化大成的百科全書，書裡包含衣、食、住、行、樂、育等多個生活範籌，而當中關於食一環的186道美食，更是體現中國人對飲食的極致追求，與精妙烹煮手法的堅持。由王大為策展、展示查傳訥作品的《紅樓宴—序幕》，將通過文學和藝術，探索中華飲食文化。 《紅樓宴》將文學、藝術和美食融合於一體，為觀眾建構一場引人入勝的文化饗宴。這次展覽將華人飲食文化的長遠歷史，與《紅樓夢》中的宴會場景相結合，以藝術的方式呈現深厚中華文化底蘊，和華人傳統宴飲的禮儀文化。

查傳訥是大小說家查良鏞的四千金，受父親啟蒙自小就對中國古典文學產生濃厚興趣，從金庸的文學作品中，獲得豐富創作靈感。她以獨特的藝術手法賦予古典小說新的生命力，擴展其中的詩意想像，延伸古典精神的無限魅力。 查傳訥熱衷創造具有轉化力的藝術，致力精緻藝術創作，著重高品質的她，製作過程、細緻的材料選擇，及對細節的堅持，令人佩服不已。查傳訥對抽象表現主義、超現實主義和流行藝術的探索，深刻反影在她的作品中。

《紅樓宴》展覽，以簡約舞台設計風格為特色，使觀眾仿佛置身其中成為舞台角色的一部分，虛實交錯。每一個酒瓶都承載着獨特的故事，就像其中的黃酒一樣，甘甜而馥郁。「序幕」不僅僅是一個開端，更是後續展覽的基石。 從展品中，參觀者可看到查傳訥對詩意想像的追求、精湛技巧、材料多元運用，突破傳統界限。她的作品不僅是文學延續，更是對古典精神的獨特詮釋，並以新的藝術風貌呈現。而觀眾將在這個展覽中體驗一場跨越時光的文化之旅，了解七十至八十年代華人飲宴細緻的禮儀文化和生活品味。 《紅樓宴—序幕》詳情： 日期： 3 月 12 日至 3 月27日 地點：香港 Sheung Wan Studio Soho 地下 票價：免費入場 查詢： www.marbleprintclay.art