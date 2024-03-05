亞洲素食展2024｜$40買OMNI最新「新雞肉」 必搶限量福袋 $100/7件植物肉產品

第十屆亞洲素食展將於 2024年3月8日假香港會議展覽中心 3FG開幕，踏入展覽十周年，食物科技品牌OMNI首次於亞洲素食展參展，為大家帶來一系列自家製造、榮獲多個國際食品獎項的植物性健康食品。而全新產品「OMNI新雞肉」亦推在會場內首次推出，新雞肉用途廣泛，無需解凍可立即煎煮，健康又美味，在會場率先以超抵優惠試食價$40(500 克)發售！另外更有會場獨家限定福袋，$100包含7件植物肉產品，包括新豬肉、新肉絲、新炸魚柳、新蟹餅等，買福袋更可獲贈實用保溫袋！

全新「OMNI新雞肉」方便美味 相信一眾追求健康美味的素食愛好者對OMNI都絕對不陌生，品牌特意在今年亞洲素食展推出OMNI首款植物雞產品 －「 OMNI 新雞肉」。新雞肉的烹調方法多變，輕輕解凍即可用手撕成雞絲，加上本身沒有添加太多調味，大家可隨意加入喜愛的調味來醃新雞肉，再烹煮出喜愛的家常菜式，例如：雞絲粉皮、露荀炒雞肉、韓式雞肉炒粉絲等等，適合作為日常烹飪食材。新雞肉主要由大豆蛋白、小麥蛋白等成份製成，每 100 克新雞肉含 23 克蛋白質，是 OMNI 產品系列含有最高蛋白質的產品，適合關注健康人仕進食。如果有興趣，在亞洲素食展2024可以優惠試食價$40(500 克)入手，值得一試！