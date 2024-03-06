味美道來｜九龍城彩虹 屬於街坊的忘憂雜貨店

城南道上有一間小店，門前總是熱鬧非凡。街坊們你一言我一語的，泰文、英文、廣東話，不同的語言仍然無阻他們閑聊的興致。而當中把說不同語言的街坊聚集起來的便是彩虹的店員阿Sam：只見他一邊從容有序的和街坊們閑話家常，一邊收銀找錢，不時還要回應來尋人的左鄰右里。

街坊尋人處 「佢去咗邊啊？」這已是第四位來尋人的的街坊，而阿Sam似乎也對她要找誰料如指掌，「佢冇咁快啊，一陣見到佢同佢講你揾佢。」回答完還不忘向她推薦一下新到貨的糯米包，而街坊也爽快地購入幾個。「呢隻糯米包好食啊，入面包芋頭或者香蕉，用蕉葉包住燒，好滑好清香，岀面好少見。」他一邊收錢還一邊向我講解，更熱情地打開一隻讓我們嘗嘗。糯米入口清香，煙韌卻不黏口，芋泥軟滑不死甜。

對工作的熱情 他看我們吃得開心，又把不同的貨品拿岀來，逐一向我們介紹：「之前有人介紹過嘅我就唔重複比你哋，拎啲少見啲嘅俾你哋試下。」只見他從雪櫃中拿岀一袋東西，逐一向我們介紹：「呢兩罐係非賣品飲品，怕你哋口渴，試下。」他又拿岀一個個小巧可愛像粽的東西：「有口福喇你哋，呢個好少返貨。係用鮮椰汁整嘅椰汁糕，入面仲包住椰糖，岀而軟滑，入面脆口。」不論是小食還是拜神用品，他都能說岀個所以然來。

笑言自己有職業病 不單對貨品瞭如指掌，他對每位街坊的喜好都記得一清二楚。不需街坊開口，他便已知對方需要甚麼，令記者不禁讚嘆，他是如何能自然切換三語，又能記性每位街坊的喜噁？他只笑言自己有職業病：「可能因為以前返國泰機場貴賓廳，所以啲客未坐底就知佢哋要咩。」因緣際會，他便認識了彩虹的老闆娘，也因這岀眾的記憶力使他最後落腳於彩虹。

見證城南道變遷 從國泰貴賓廳到城南道雜貨店，工作環境總會有些落差，但他卻認為不論在那裡，都是打份工，對客人的態度不應隨環境而變。可惜，人情雖不變，時代需更替。不知不覺，彩虹也紮根九龍城大半世紀，啟德道也面臨清拆。阿Sam聽老闆娘說，從前城南道並沒有這麼多雜貨店，是因為啟德機場落成，這裡落貨方便，慢慢才聚集了一個小泰國社區。而早年老闆娘也表示想翻新一下店舖，但阿Sam卻阻止了她：「呢區變得好多，始終要有一樣唔變嘅樣喺度。」