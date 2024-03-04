復活節2024｜復活節快閃優惠 下午茶買一送一！ 自助餐連住宿＋甜品烘焙班$1,388起

2024復活節公眾假期定於耶穌受難節（3月29日）、耶穌受難節翌日（3月30日）、復活節（4月1日），相信不少人都想趁機會放鬆一下。8度海逸酒店將於2024年3月4日至10日期間一連7日為您呈獻復活節快閃優惠，於酒店eShop預訂即可享一連串復活節限定優惠，包括自助餐連住宿及甜品烘焙班禮遇，以及復活節奇趣下午茶買一送一，適合親子遊玩！
優惠一：復活節住宿優惠 –自助餐連住宿及甜品烘焙班
8度海逸酒店於2024年3月4日至10日期間推出復活節限時7日快閃住宿優惠，只須HK$1,388起即可享受一連串復活節禮遇，包括入住高級客房一晚、雙人自助午餐或自助晚餐及甜品烘焙班 (一位成人及一位小童)，食住玩一條龍！
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自助午餐連住宿及甜品烘焙班：
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自助晚餐連住宿及甜品烘焙班：
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預訂日期：2024年3月4日至10日 (為期7天)
入住及用餐適用日期：2024年3月29日至4月1日 (自助午餐連住宿及甜品烘焙班優惠不適用於2024年3月30日)
自助午餐時間：入住當日12:00nn – 2:30pm；自助晚餐時間：入住當日6pm – 9pm
額外甜品烘焙班：每位成人或小童HK$146
額外成人或小童 (6至11歲) 自助午餐：於酒店eShop額外預訂可享7折
額外成人或小童 (6至11歲) 自助晚餐：於酒店eShop額外預訂可享高達76折
自助早餐：每位成人HK$100，每位小童 (3至11歲) HK$60
餐飲查詢：+852 2126 1960 / [email protected]
客房查詢：+852 3900 3000 / [email protected]
*受有關條款及細則約束
優惠二：復活節奇趣下午茶套餐買一送一
另外復活節奇趣下午茶套餐於eshop訂購亦有買一送一快閃優惠！廚師團隊以設計時尚的三層下午茶架呈獻多款以復活節為主題的鹹甜美點，包括可愛復活節杯子蛋糕、節日限定的朱古力復活蛋、創意甜品薄荷朱古力慕絲蛋糕、醒胃的蟹籽沙律伴鵪鶉蛋、法式忌廉芝士焗薯等等，為復活假期更添樂趣。
開賣日期：2024年3月4日至10日
立即預訂
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價目及優惠
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於 eShop預訂可享買一送一
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原價：每位HK$228
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時間
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下午3時至5時
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日期
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2024年3月29日至4月1日
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地址
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香港九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳 / 2樓池畔廊 / 花園茶座
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訂座或查詢
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電話：2126 1960 電郵：[email protected]