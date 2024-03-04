復活節2024｜復活節快閃優惠 下午茶買一送一！ 自助餐連住宿＋甜品烘焙班$1,388起

預訂日期：2024年3月4日至10日 (為期7天)

入住及用餐適用日期：2024年3月29日至4月1日 (自助午餐連住宿及甜品烘焙班優惠不適用於2024年3月30日)

自助午餐時間：入住當日12:00nn – 2:30pm；自助晚餐時間：入住當日6pm – 9pm

額外甜品烘焙班：每位成人或小童HK$146

額外成人或小童 (6至11歲) 自助午餐：於酒店eShop額外預訂可享7折

額外成人或小童 (6至11歲) 自助晚餐：於酒店eShop額外預訂可享高達76折

自助早餐：每位成人HK$100，每位小童 (3至11歲) HK$60

餐飲查詢：+852 2126 1960 / [email protected]

客房查詢：+852 3900 3000 / [email protected]

*受有關條款及細則約束