文苑飯莊食評兩極 馬田批評後即入選米芝蓮

《米芝蓮指南》中的必比登推介（Bib Gourmand）名單今日（3月7日）出爐，今年米芝蓮必比登香港與澳門餐廳名單中，77家餐廳中共有67家香港餐廳和10家澳門餐廳。而全新上榜的10家餐廳中，有7家位於香港，而澳門有3家。值得一提的是，今年最新入選食店更包括近日城中話題店「文苑飯莊」 。

《米芝蓮指南》中的必比登推介與星級餐廳都是由匿名的米芝蓮評審員在試食後選出，不過相較米芝蓮一、二、三星餐廳，必比登推介的食肆最大分別在於價錢，入選必比登推介的餐廳／食店必須是「物有所值」，能以低於港幣$400 的價格享受到優質的三道菜式美食，所以不少入選的食店都價廉物美、非常親民。

米芝蓮指南於官方網站對文苑飯莊的評價為：「雖位於隱蔽的屋苑商場內，但開業不久已憑着優質粵菜吸引眾多食客捧場。廚師和服務團隊濟濟一堂，均曾效力於其他知名同業。主打傳統粵菜，除了燒味、點心、海鮮，也提供蛇羹和煲仔飯等時令菜式。金牌小炒王選用特大蝦乾、櫻花蝦和蝦球等，口感豐富且鑊氣十足，適合配搭美酒享用。燒味宜提前預訂。」

必比登推介新上榜的7家香港餐廳

1. Ăn Chơi 夫妻檔越南小吃

越南小吃餐廳Ăn Chơi由一對夫妻經營，店內裝潢採用亮黃色牆面、彩色膠椅和斗笠等元素，充滿著越南風情。菜單以當地小吃為主，包括配料豐富的法包和每天變換風格的越南粉。除此之外，值得一試的還有姜公呂望烤魚，廚師在傳統基礎上進行改良，將比目魚搭配自家製的發酵魚醬，味道獨特。另外，店內的雞蛋咖啡和越南精釀啤酒都散發著地方特色。如果不想排隊的話，建議提前到店。

地址：上環孖沙街15-17號地舖

2. 祥興記 (尖沙咀) 爆汁上海生煎包

尖沙咀的祥興記是一家必訪的餐廳，尤其是對於喜愛上海生煎包的人來說。他們的生煎包有多種口味可供選擇，包括招牌、鮮蝦、麻辣和蟹粉等。這些生煎包以其薄皮和豐富的餡料而聞名，底部則煎得香脆可口。每一口咬下去，湯汁都會溢出來，帶來鮮美的味覺享受。不過，祥興記(尖沙咀)並沒有提供座位，客人只能站在店外的小桌子旁享用美食。儘管如此，這並不減損人們對這家餐廳的喜愛程度。

地址：尖沙咀樂道48號地下6A號舖

3. Little Napoli 正宗石窯燒製拿坡里薄餅

Little Napoli 從入選餐廳升級為必比登推介食肆。這家餐廳的老闆來自意大利的拿坡里，並從他的家鄉引進了新鮮食材。他們的薄餅採取即點即製的方式製作，依照當地傳統做法，製成了13吋大小的餅皮，然後放入由意大利進口的石窯中以高溫400度烤烘，最終成品餅皮香脆，餡料多汁美味。其中，Margherita和微辣的Vesuviana口味最受歡迎。此外，餐廳還供應炸意式餡餅、焗意式三文治等美食。考慮到餐廳座位較少，若計劃在店內用餐，建議提前前往。

地址：跑馬地景光街8號景光樓地舖

4. 文苑飯莊 隱蔽屋苑商場內的優質粵菜

隱身於屋苑商場內的文苑飯莊，雖然開業時間不長，卻已經吸引了眾多食客的關注。這裡的廚師和服務團隊都是經驗豐富，曾在其他知名餐廳工作。文苑飯莊主打傳統粵菜，除了提供燒味、點心和海鮮，還有蛇羹和煲仔飯等時令菜式。其中，金牌小炒王是他們的招牌菜，使用了特大蝦乾、櫻花蝦和蝦球等精選食材，口感豐富，鑊氣十足，非常適合搭配美酒一同享用。由於燒味非常受歡迎，建議提前預訂。

地址 :馬仔坑竹園道55號

5. 生記 再度入選經典粤菜

再度入選必比登推介名單，這是他們搬遷後的首次入選。該餐廳成立於1976年，一直以來提供傳統的粤菜。在2024年初，他們搬遷至新址，除了熱情的服務外，菜單上仍然保留著一系列經典的廣東美食。這些菜式看起來並不花俏，也不以奢華的食材為賣點，但卻展現出他們扎實的烹調功夫，讓人回味無窮。其中，一些招牌菜如古法鹽焗雞、上湯枸杞浸豬膶和家鄉缽仔焗魚腸等每天都有限量供應，建議提前預訂。

地址 :灣仔軒尼詩道107-115號協生大廈1至2樓

6. 生記滷味 (西環) 潮州滷鵝名店

西環的生記滷味是一家潮州滷水店，今年入選了香港必比登的推介名單。該店於1998年開業，以潮州穀飼的獅頭鵝為主要食材，並使用陳年滷水搭配十數種香料，味道醇厚甘香。店家每天都用慢火浸泡掌、翼、肝、腸、腎等部位，使其完全入味。其中，招牌鵝肉肉質緊緻，帶有濃郁的肉香。

地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈4號舖

7. 兩姊妹涼皮有限公司 (旺角) 惹味香辣涼皮

在2023年底遷至旺角後，再次被列入必比登的推薦名單。餐廳現在提供堂食座位，並繼續供應多款川味小吃。他們的招牌菜涼皮非常清爽，配上青瓜絲、芫荽、花生碎和獨家秘製辣醋，口感香辣可口，而且可以根據個人口味選擇辣度，喜歡花椒的人可以選擇更多花椒。另外，脆辣蓮藕丁也深受歡迎。