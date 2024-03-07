沙田美食｜沙田凱悅酒店天天吧 首創片皮鴨cocktail「烤鴨飄香」

沙田凱悅酒店天天吧的中式雞尾酒「烤鴨飄香」靈感取自沙田18的招牌名菜傳統北京烤填鴨。調酒師以烤填鴨的鴨油混入琴酒之中，經過一段時間後令琴酒吸收了鴨油的香味，再加入揑碎了的青瓜、京蔥及青檸汁調成。雞尾酒杯邊沾上白砂糖及黃麵醬，把品嘗烤填鴨的配料都融入在雞尾酒之中。

品嘗「烤鴨飄香」步驟與沙田18烤填鴨的食法不惶多樣：

1.

先呷一口感受烤鴨雞尾酒的有趣味道，淡淡青瓜及青檸香氣非常易入口，微微的烤鴨味道後至；

2.

再連同杯邊的白砂糖呷一口，白砂糖的甜味，中和了雞尾酒的酸度；