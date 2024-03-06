米芝蓮推介「兩姊妹涼皮有限公司」登陸中環 4間人氣餐廳進駐怡和大廈BASEHALL

中環美食｜米芝蓮推介「兩姊妹涼皮有限公司」登陸中環 4間人氣餐廳進駐怡和大廈 BASEHALL

位於怡和大廈內的BaseHall 01和 BaseHall 02齊集城中多間高質美食，自去年「珍姐海鮮火鍋飯店」在內開設分店後，最近又有4間人氣餐廳進駐，分別為大坑的瑞士及意大利餐廳 Nocino、以四川風味涼皮小食而聞名的米芝蓮必比登推介兩姊妹涼皮有限公司、由日籍主廚藤本健一 (Kenichi Fujimoto) 開設的悠閒食店 Don Bowls & Rolls by SUSHI FUJIMOTO，以及深受本地熱愛、主打不含防腐劑烘焙食品的 Pinky Bakery。

米芝蓮推介「兩姊妹涼皮有限公司」中環都有得食！ 兩姊妹涼皮有限公司榮獲米芝蓮推介，主打正宗四川風味的涼皮，一向深受大眾歡迎，今次登陸中環BASEHALL 02絕對會再次成為熱話！招牌涼皮冰涼透心，口感煙韌及細膩嫩滑，更有綠豆和木薯的淡淡香味。涼皮配搭青瓜絲、芫荽、豌豆和花生碎，加上秘制辣醋，香辣可口。價錢方面都依然貼地，招牌兩姊妹涼皮 (HK$38)、酸辣粉 (HK$48)、冷擔擔拌麵 (HK$48)，可另加小吃爽辣青瓜黑木耳 (HK$42)、涼拌香皮蛋 (HK$46) 及蓮藕丁 (HK$46)，打工仔必試！

Pinky Bakery貝果麵包 每日新鮮手工製作 Pinky Bakery烘焙店出品每日手工製作新鮮、健康、優質的麵包，製作時使用不含防腐劑和添加劑的天然原料，大家可以安心食用。Pinky Bakery於BaseHall 02推出多款手工貝果，包括羅勒番茄貝果 (HK$32)、黑芝麻核桃貝果 (HK$32) 及辣肉腸芝士貝果 (HK$35) 以及鬆餅如伯爵香蕉鬆餅 (HK$32) 及芋泥麻薯鬆餅 (HK$28)客人亦可選擇貝果三明治，包括煙燻三文魚牛油果貝果 (HK$58) 和酸忌廉煙肉貝果 (HK$58)。

大坑 意大利菜 Nocino進駐 BaseHall 01 大坑是一間融合傳統瑞士意大利風味與現代風味的特色餐廳。Nocino以本地、意大利和瑞士的優質食材入饌。Nocino在BaseHall 01分店亦帶來多眾招牌特色美食，包括麵包蟹黑胡椒芝士意大利麵Casarecce (HK$128)、意大利寬麵Pappardelle (HK$118) 搭配慢煮八小時牛頰肉及醃核桃肉醬、百合麵Gigli (HK$108) 搭配羅勒和歐芹香蒜醬和芝士泡沫，以及波浪麵Reginette (HK$108) 搭配辣豬肉腸nduja、意大利軟芝士和檸檬等。前菜和主菜價錢由HK$158起；客人亦可選擇BaseHall 01限定組合套餐，自選前菜、主菜、甜品和飲品。