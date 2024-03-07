2024米芝蓮｜必比登推介！10間港澳地區入選餐廳 兩姊妹涼皮/生記滷味/Ăn Chơi

《香港澳門米芝蓮指南 2024》必比登推介名單出爐！必比登推介是平民版米芝蓮，主要推介優質本地小店美食，價錢非常貼地。今年香港共有67間食肆入選必比登推介名單，而澳門則有10間，其中有十間餐廳新上榜，7間位於香港，3間位於澳門，想食到平價美食？下文即睇詳情！

7 間新入選必比登推介名單的香港食肆 上環越南菜新店Ăn Chơi Ăn Chơi位於上環，主打越式風味，由夫妻二人主理，開業短短一年多就已獲必比登推介。菜單以越南小吃為主，包括配料豐富的法包，也有每天轉換地域風格的越南粉。姜公呂望烤魚亦是必食推介，廚師在傳統上加以改良，以比目魚配上自製的發酵魚醬，風味獨特。另外亦有越南特色飲品雞蛋咖啡和越南精釀啤酒，同樣值得一試。

上海生煎包 祥興記 (尖沙咀) 祥興記在多區都有分店，今次上榜的是尖沙咀店，必點的上海生煎包設有招牌、鮮蝦、麻辣、蟹粉等口味，皮薄餡滿，包底煎得香脆，一口咬下湯汁流溢，鮮美可口。但店舖不設堂食座位，如果想品嚐米芝蓮生煎包，便要到於店外的小桌站着享用。



跑馬地人氣薄餅店Little Napoli 主打正宗拿坡里薄餅的Little Napoli一向有口碑，餐廳今年由入選餐廳調整為必比登推介食肆，老闆來自意大利拿坡里，食材均由其家鄉進口，加上用意大利進口的石窯以400 度高溫烤烘薄餅，吸引不少食客特意捧場。薄餅即點即製，餅皮香脆，餡料多汁美味， Margherita 和微辣的 Vesuviana 口味最受歡迎。

文苑飯莊 文苑飯莊開業不久已憑着優質粵菜吸引眾多食客捧場。餐廳主打傳統粵菜，除了燒味、點心、海鮮，也提供蛇羹和煲仔飯等時令菜式。金牌小炒王選用特大蝦乾、櫻花蝦和蝦球等，口感豐富且鑊氣十足， 適合配搭美酒享用。燒味宜提前預訂。

西環生記滷味 生記滷味 (西環)一直都是附近街坊首選的潮式滷水店，店舖於1998 年開業，陳年滷水以十數種香料炮製，味道香濃有層次。店舖特選來自潮州的穀飼獅頭鵝，每日放入掌、翼、肝、腸、腎 等部位慢火浸透入味，色香味俱全。

兩姊妹涼皮有限公司 (旺角) 兩姊妹涼皮有限公司 (旺角) 自 2023 年底遷至旺角後，今年再度入選必比登推介名單。餐廳加設 堂食座位，繼續提供多款川味小吃。招牌涼皮冰涼透心，配搭青瓜絲、芫荽、花生碎及秘製辣醋，香辣可口，更可自選辣度，愛花椒者不妨選擇多麻。脆辣蓮藕丁也大受歡迎。

3 間新入選必比登推介名單的澳門食肆 六棉酒家 六棉酒家開業以來一直深受本地人歡迎，無論午市或晚市均門庭若市。餐廳的金屬吊扇、木材 牌匾、雲石圓桌，加上嶺南風格的彩色玻璃窗，環境復古典雅。午市點心種類豐富，不少以古 法炮製，包括倫教白糖糕和加入豬油粒的蝦餃。招牌菜豉油皇釀青尖椒使用新鮮製作的鯪魚肉， 口感彈牙。各式生猛海鮮，以及火候十足的老火湯也值得一試。

海灣餐廳 (氹仔) 以特色屏風劃分餐區，木製三角形屋頂配搭彩石地板，充滿異國情調。供應葡 萄牙和澳門菜，菜式份量十足，適合大型聚會。豬肉粒炒蜆用料新鮮、味道濃郁，是廚師的推 介菜式。鋪滿椰絲和洋蔥的非洲雞，烤得香氣四溢。飯後不妨來一份輕盈可口的木糠布甸。酒 單以產自葡萄牙的佳釀為主，讓食客品嘗濃厚的葡國風味。