餃子店推介｜甜記餃子/豐信餃子店/圓方餃子等四間真材實料

天氣寒冷，吃熱騰騰的餃子暖胃就最好不過。港九各區都有不少專賣餃子的街坊小店，價格相宜，真材實料，每間都各有特色。今次精選港九甜記餃子/豐信餃子店/圓方餃子等4間餃子店，全都高質好味道！

甜記餃子 番茄薯仔湯底 甜記餃子在旺角、太子和長沙灣都有分店，餐牌上有近十款餃子，京蔥羊肉餃、粟米芝士雞肉餃和椰菜冬菇雲耳豬肉餃都是必食推介。客人可以自選煎餃或湯餃，煎餃外皮金黃香脆，湯餃更有兩款湯底供選擇，雞湯或番茄薯仔湯都同樣味道討好，冬天喝口熱湯，份外暖心。 甜記餃子地址： 旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下2號舖 太子砵蘭街450-454號HQ大廈地下C-D號舖 長沙灣福華街593-595號麗新商業中心1樓108A號舖