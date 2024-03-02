1664 Brut推「軒仔X1664約你DINE IN THE CITY」邀請幸運兒「Be My Date」(有片)

1664 Brut推「軒仔X1664約你DINE IN THE CITY」邀請幸運兒「Be My Date」

在剛剛過去的情人節享受過浪漫時刻，即將來到的白色情人節便是回禮的最佳時機！一直以優質小麥白啤酒見稱的法國超高端啤酒品牌1664於去年首次推出1664 Brut拉格啤酒，在城中掀起一股法式優雅風潮，為了令大家能在微醺的氛圍中，享受白色情人節愛火燃燒的浪漫時刻，1664 Brut將由即日起至3月14日，在全港16間指定餐廳推出「1664 Brut白色情人節限定套餐」，但凡惠顧指定1664 Brut套餐，即可獲一次幸運大抽獎機會，贏得一個珍貴的「軒仔X1664約你DINE IN THE CITY」活動出席名額，與靚仔又風趣的品牌大使張敬軒來一趟浪漫約會，享受當下美好的歡樂時刻。

軒仔 ： 1664 Brut 配搭各種菜式也是 Perfect match ！ 軒仔出名識飲識食，更曾經營高級法國餐廳，品味當然無庸置疑，他特別欣賞1664 Brut的清爽氣泡感令啤酒更容易入口，適合配搭不同的菜式，令味道昇華到更高層次。他說：「1664 Brut拉格啤酒以法國傳統葡萄酒工藝為製作靈感，巧妙地融合法國Brut氣泡酒清爽微甜和豐富氣泡感的特點，酒精濃度4.5%，洋溢著陣陣花香並充滿葡萄香氣。清爽氣泡感，喝下就像香檳一樣，使啤酒更容易入口。配搭各種菜式也是perfect match！今次1664 Brut推廣套餐包含各式大小法式餐廳、歐陸小店、Chill爆小酒館，大家可以透過色香味俱全的美饌，包括休閒小吃、開胃菜、經典菜餚、海鮮及肉類等，細意慢嚐清爽口感的1664 Brut，經歷味道互相碰撞的新層次。」

軒仔稱，自從於元旦日當天，相隔10年再奪「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」後，一直未有時間親身答謝「澱粉」多年來的支持與愛戴。去年曾為1664 Brut拉格啤酒拍攝宣傳片的品牌大使軒仔，今次正好趁此「浪漫約會」，與Fans近距離接觸及互動，互訴心底話。誠邀各位一嚐「1664 Brut推廣套餐」，一起探索1664 Brut 的多面玩味，與軒仔一同享受Good Taste with a Twist!

「軒仔 X 1664 約你 DINE IN THE CITY 」抽獎活動 凡於即日起至3月14日到指定食肆或酒吧消費指定1664 Brut套餐，並上傳該次消費之收據及參加者個人資料到指定WhatsApp號碼9855 3221，即可獲活動抽獎機會一次。每消費一份指定1664 Brut套餐，均可獲一次抽獎機會。如在同一消費裡惠顧兩份指定1664 Brut套餐，則可以獲得兩次抽獎機會，如此類推。得獎者每位可獲得與1664品牌大使張敬軒於指定日子及餐廳共晉午餐名額一個（共十名得獎者）。詳情請瀏覽網頁。