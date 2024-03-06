ghd Chronos高清亮澤造型夾 教主Anson Lo分享造型秘訣 內附神徒專屬優惠碼(有片)

ghd Chronos高清亮澤造型夾 教主Anson Lo分享造型秘訣 內附神徒專屬優惠碼

最近的相對濕度令人疲倦，更令頭髮的毛鱗片排列被打亂，令髮絲看起來毛躁又暗啞。ghd最近推出全新造型產品Chronos高清亮澤造型夾，以先進的動態感應科技，達到3倍更快的造型速度，只需一滑，即可打造24小時持久精緻的亮髮，令髮絲回復生氣。品牌日前於Soho House舉行新品發布會，請來已合作多次的教主Anson Lo來體驗Chronos造型夾，分享造型心得！

作為ghd最先進的造型夾，Chronos採用高清動態感應技術，實現3倍更快造型速度，可以更快出門，不單提升85%頭髮光澤度，更可2倍减低毛躁感，並提供3倍的抗斷髮保護，即使造型都不怕傷髮。革新的高清動態感應科技，運用智能演算法，輸出最佳的熱力和能量。這種科技能識別使用者的造型動作及反應，更精準輸出能量至發熱板，以維持185°C的最佳造型溫度，輕鬆徒手都可打造精緻捲曲、波浪髮型或直髮等不同造型。而陶瓷浮動板的超光亮塗層，令造型夾輕易滑動，即使是新手都可以輕鬆上手。

抗熱防護系列新成員 針對漂染及纖幼髮質 ghd bodyguard的抗熱防護噴霧系列亦加入最新產品，能根據髮質提供最佳保護，毋需擔心秀髮受損。所有產品都具備ghd抗熱防護功能，於頭髮和熱力之間形成無形及輕盈防熱保護層，除了一般髮質之外，更新增適合漂染及纖幼髮質的選擇。

ghd bodyguard的抗熱防護系列新成員 針對漂染及纖幼髮質

教主大讚造型更快速 教主Anson Lo日前以一身全白造型，現身Chronos高清亮澤造型夾產品發布會，在光環裝置下拍照留念，更於產品區親身試用Chronos高清亮澤造型夾，感受upgrade性能及效果。Anson Lo對自己的髮型要求一向甚高，當日他大讚ghd Chronos真的做到更快速造型，只需一滑，即時令髮絲亮滑細緻。

教主Anson Lo現身Chronos高清亮澤造型夾產品發布會