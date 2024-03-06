IMPOSSIBLE FOODS首辦攝影比賽！贏走iPhone 15 Pro／Apple禮品卡／樂園門票／超市禮券

攝影比賽2024｜主打植物肉的 Impossible Foods 首次舉辦攝影比賽，誠邀香港人分享捕捉 Impossible™ 植物肉的美味照片，展現對 Impossible Foods 的熱愛。參加者有機會贏走iPhone 15 Pro／$5,000 Apple禮品卡／海洋公園水上樂園門票／Ruby Tuesday禮券或超級市場禮券，獎品非常吸引，即睇內文詳情參加比賽啦！

今個春天，Impossible Foods 誠邀香港人透過「品嚐不可能」攝影比賽來盡情發揮創造力。凡年滿 18 歲或以上的香港居民，透過分享捕捉 Impossible™ 植物肉令人無法抗拒的美味照片，展現對 Impossible Foods 的熱愛，即可參加。

「品嚐不可能」攝影比賽參加方法

參與活動的香港居民，可以於本港 600 間提供 Impossible 菜式的餐廳，拍攝最喜歡的Impossible美食；亦可於各個 Impossible 零售點，選購 Impossible 植物肉並大展廚藝，拍下最美味一刻。參與者可於 2024 年 3 月 18 日至 5 月 19 日期間，於個人 Instagram 中上傳參賽相片，數量不限，並回答以下問題：「是甚麼讓你的菜式難以置信地美味？」參賽者 必須在其照片作品添加主題標籤#TasteTheImpossibleHK，按讚並標記 Impossible Foods 官方 Instagram 帳戶 (@impossible_foods) ，以及照片中出現的任何餐廳。

贏走iPhone 15 Pro／Apple 禮品卡／海洋公園水上樂園門票／超市禮券

照片將根據創意、質素和原創性進行評審，大獎得主將獲得全新 iPhone 15 Pro。 其他獎品包括價值 5,000 港元 Apple 禮品卡、四人海洋公園水上樂園一日遊門票，以及價值 500 港元的 Ruby Tuesday 和百佳購物禮券。