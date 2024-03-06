智慧生活丨應科院成立金融科技與永續發展聯盟 推動政產學研合作 助力科技落地應用

「背靠祖國，聯通世界。」香港作為中國內地門戶，擔當「引進來、走出去」關鍵角色，亦是亞洲孕育金融科技茁壯成長的大搖籃。香港應用科技研究院(簡稱：應科院)早著先機，宣布攜手政、商、學界牽頭成立「金融科技與永續發展聯盟」(簡稱：FTEA)，建構金融科技(FinTech)生態圈，並秉持永續原則，為本港綠色金融發展作出貢獻。應科院董事局主席李惠光工程師認為，國家全力支持香港發展成為國際創科中心，金融科技更是智慧城市發展的重要推動力。而應科院行政總裁葉成輝博士更表示，聯盟連結「政、產、學、研」協作優勢，助行業訂立標準，又可促進落地應用。「繼微電子技術聯盟和智慧出行車聯網技術聯盟之後，FTEA是應科院主導成立的第三個聯盟。」他明言針對綠色金融，冀聯盟能建立符合香港的碳信用追溯平台，為未來中國以至亞洲碳交易市場奠基。

金融業佔逾兩成本地GDP 金融業向來都是香港一大重要經濟命脈，並發展成為亞洲區領先的國際金融樞紐，，亦是全球其中一個最活躍證券交易、IPO集資及最大人民幣離岸結算中心等，2022年金融業佔本地GDP達22.4%，舉足輕重。 特首在去年《2023年施政報告》曾提到要推動香港綠色和可持續金融發展；財政司司長亦表示將香港建設為「國際綠色科技和綠色金融中心」，是年內其中一個發展目標。如要在銀行、投資及保險等領域加強綠色應用，借助包括FinTech、區塊鏈、人工智能等前沿科技，將更有效革新金融服務，邁向綠色金融發展。



李惠光：應科院積極配合 多項fintech已落地應用 應科院董事局主席李惠光指出，這亦是FTEA成立的初衷，「聯盟將為業界提供廣闊的交流平台，探索這些科技如何進一步鞏固香港金融樞紐的地位，並為未來ESG永續投資及碳交易作好準備。」 他續指，應科院積極配合特區政府政策，並表示所研發多項金融科技已相繼落地應用。他舉例，「我們與國際清算銀行與香港金融管理局合作，建立安全、靈活且保護私隱的『中央銀行數字貨幣(CBDC)概念驗證系統』，測試數碼港元在零售層面的應用；我們也研發保護數據私隱的聯盟式學習技術，鼓勵銀行採用替代信貸模式加快中小企融資效率。」而在區塊鏈應用方面，他表示應科院已構建私有、可控及基於分布式計算的沙盒環境，能夠為智能合約的性能和安全，提供全面評估。「隨著監管當局對企業ESG信息披露的要求日益提高，應科院研發的『人工智能ESG報告分析』更善用AI深度學習技術，協助金融機構提升ESG報告數據處理的效率，從而降低成本，滿足監管合規審查和信息披露透明度。」他表示應科院已具備成熟條件推展下一步，就是主導成立FTEA平台，建立及匯聚FinTech生態圈，集腋成裘才能加速發展步伐。



主導成立的第三個行業聯盟 今次FTEA是應科院繼2022年11月的「微電子技術聯盟」，以及去年4月的「智慧出行車聯網技術聯盟」，第三個主導成立的行業聯盟。應科院行政總裁葉成輝表示，「我們致力推動以『政、產、學、研』合作方式，由應科院作為中立溝通橋樑，促進創科產業上、中、下游合作。而承接過往的成功經驗，新平台定能聯手各持份者，共同建立完善的生態圈，開創符合香港經驗的永續金融新時代。」他又稱應科院促進知識轉移，聯盟提供各類交流和商貿配對活動，促進會員與全球金融科技與永續發展企業的合作。現時FTEA已獲得多家金融機構及企業的支持，相信業界反應會愈來愈踴躍。他認為香港擁有逾千間FinTech初創，另有超過200間綠色科技企業，也是亞洲重要金融專才庫，歡迎各方踴躍參與，為香港綠色金融發展獻力。

