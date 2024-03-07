華為 HUAWEI Pocket 2 最新升級 無摺痕摺屏手機外觀全面睇

HUAWEI 近期於國內市場推出全新摺屏手機 Pocket 2，而於香港水貨近日已經到港，今次就同大家睇睇該機外型設計，究竟比上代有幾大進步?

HUAWEI Pocket 2採用了全新的「玄武水滴鉸鏈」

今次上手試玩是筆者最愛的大溪地灰色HUAWEI Pocket 2。於外型設計上，外觀採用了與P60 Pro 相同的洛可可白色上紋理設計，並全新的「玄武水滴鉸鏈」，屏幕長時間使用依然是平整，令 Pocket 2 折合兩屏中間能完全閉合。

工藝比上代進步不少

至於製造工藝及手感方面，不得不讚HUAWEI Pocket 2 工藝比上代進步了不少，手感紥實，「玄武水滴鉸鏈」 相當比上代強化了不少，筆者認為是現時中於眾多細屏摺手機中造工最好的一部。

此外，該機的折合屏時的厚度只有15.3mm， 採用6.94吋21:9比例內屏(2690 × 1136)，峰值亮度達2200nits，支援1-120Hz LTPO自適應刷新率。而外屏則採用一塊LTPO全屏幕(340 x 340)，支援1-60Hz LTPO自適應更新率及120Hz觸控採樣率，至於四鏡頭就設於副屏的上方位置。