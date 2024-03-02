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科技
2024-03-02 10:00:29

華為HUAWEI Pocket 2內地發表　剩1%電力仍可供通話30分鐘

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首款支援雙向北斗衛星訊息折疊屏手機，HUAWEI Pocket 2 發表!

HUAWEI近日正式於國內發表新一代細折疊屏手機 HUAWEI Pocket 2。Pocket 2是首款支援雙向北斗衛星訊細折疊屏手機，而且更具備2米IPX8級抗水等強勁規格。

HUAWEI Pocket 2將提供兩個版本分別是標準版及藝術訂製版。 當中藝術訂製版採用業界首創的全機身蓋上3D動態空間工藝，在厚度僅0.14mm的膜片上，透過87道繁複的生產工序，實現3D立體視錯覺效果。 至於標準版就四種配色，分別是洛可可白、大溪地灰、芋紫及雅黑。

實現3D立體視錯覺效果

此外，HUAWEI Pocket 2採用了全新的「玄武水滴鉸鏈」。據官方稱，屏幕長時間使用依然是平整。HUAWEI Pocket 2支援2米IPX8級抗水及支援雙向北斗衛星消息。

至於規格方面，HUAWEI Pocket 2採用6.94吋21:9比例內屏（2690 × 1136），峰值亮度達2200nits，支援1-120Hz LTPO自適應刷新率。而外屏則採用一塊LTPO全屏幕（340 x 340），支援1-60Hz LTPO自適應更新率及120Hz觸控採樣率。

售價最平7,499人民幣

手機內置4520mAh電池，支援66W有線超級快充及40W無線快充，只需30分鐘，即可分別充至85%及50%的電量，今代更首次引入了「應急模式」，於電量僅剩1%的情況下，依然能夠支援手機待機5小時，或進行30分鐘的通話。

在拍攝效能上，HUAWEI Pocket 2搭載5000萬像F1.6鏡頭+800萬像長焦鏡頭+1200萬像超廣角微距鏡頭。

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HUAWEI Pocket 2 提供了 12GB RAM + 256GB ROM、12GB RAM + 512GB ROM、12GB RAM + 1TB ROM三個版本，售價分別為7,499人民幣（約8,289元）、7,999人民幣（約8,842元）、8,999人民幣（約9,947元），藝術訂製版只提供16GB RAM + 1TB ROM 一個版本，售價為10,999人民幣（約1.22萬元）。將於即日起接受預訂，3月1日正式上市。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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