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科技
2024-03-05 10:28:00

蘋果推出2款MacBook Air　強勁M3晶片強化AI及遊戲效能

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蘋果推出2款MacBook Air　強勁M3晶片強化AI 、遊戲效能

蘋果推出2款MacBook Air　強勁M3晶片強化AI 、遊戲效能

Apple在3月2日宣布推出配備強勁M3晶片的全新MacBook Air，強調AI方面以及遊戲效能更強、Wi-Fi速度更快；支援多達兩個外置顯示器、擁有長達18小時電池使用時間。相較配備M1晶片型號快達60%，與採用Intel處理器的最快MacBook Air型號比較，更快達13倍。將能源效益表現與便攜度的絕佳組合，推升至另一層次。

強勁M3晶片強化使用體驗

強勁M3晶片強化使用體驗

強勁M3晶片強化使用體驗

2款全新的Macbook Air均配備了M3晶片，分別為13吋以及15吋，兩者均具備超纖薄輕巧的設計並搭配Liquid Retina 顯示器，電池續航力最長可達18小時，此外還可支援最多達兩部外接顯示器，以及速度最快可達上一代2倍的Wi-Fi。蘋果更在新聞稿中特別強調，由於配備了M3晶片，「MacBook Air持續是全球消費型筆電中，體驗 AI 應用的完美首選。」

新一代的 MacBook Air 搭配一體成型的鋁金屬機身，共有4種顏色可選，包括：午夜色、星光色、太空灰以及銀色。即日起接受訂購，將於3月8日(星期五)發售。

遊戲效能大幅提升

遊戲效能大幅提升

遊戲效能大幅提升

蘋果也強調了M3 Macbook的遊戲能力，搭配M3新一代的GPU，新的MacBook Air將不僅支援硬體加速的網格著色和光線追蹤技術，亦提供更準確的光影和反射效果，使遊戲體驗更為逼真。此外，在《No Man’s Sky》等遊戲的執行速度與配備M晶片的13吋MacBook Air相比，速度提升最高可達60%。

AI應用之首選

AI應用之首選

AI應用之首選

至於AI能力方面，蘋果強調M3包括更快速且更有效率的16核心神經網路引擎，以及CPU和GPU中的加速器，以大幅提升裝置端的機器學習技術，這將使MacBook Air成為全球最佳消費型筆電中體驗AI應用的首選。

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