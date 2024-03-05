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科技
2024-03-05 06:00:00

iPhone SE 4 CAD設計圖疑流出 螢幕尺寸似iPhone 14？

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iPhone SE 4 CAD設計圖疑流出 螢幕尺寸似iPhone 14？

iPhone SE 4 CAD設計圖疑流出 螢幕尺寸似iPhone 14？

早在年前流傳關於蘋果大眾向手機 iPhone SE 4 資訊時，已有說法指其外觀或近似配備窄身 Face ID 凹屏的 iPhone 14；較早前網絡流傳疑似 iPhone SE 4 CAD 設計圖，就似乎再引證了此一說法。

較早前外媒展示了多組疑似 iPhone SE 4 的 CAD 設計圖，圖片中可看到裝置由前代配備 Touch ID 指紋辨識、改為採用外觀近似 iPhone 14 的窄身 Face ID 生物保安方案；另外從流出多角度圖片，得知 iPhone SE 4 或將保留單鏡頭設計，機底亦換上了 USB Type C 埠。

iPhone SE 4 概念圖（圖片來源︰X） iPhone SE 4 CAD設計圖疑流出 螢幕尺寸似iPhone 14？ iPhone SE 4 CAD設計圖疑流出 螢幕尺寸似iPhone 14？ iPhone SE 4 CAD設計圖疑流出 螢幕尺寸似iPhone 14？ iPhone SE 4 CAD設計圖疑流出 螢幕尺寸似iPhone 14？

iPhone SE 4疑不設Action Button

另外從 iPhone SE 4 CAD設計圖按鍵組數量得知，疑似 iPhone SE 4 似乎僅提供音量鍵跟電源鍵，未有像 iPhone 15 Pro 般配備 Action Button、抑或保留以往撥動式靜音鍵組。綜合現有資訊，iPhone SE 4 的機身體積為 147.7 x 71.5 x 7.7mm，大少跟 iPhone 13 及 iPhone 14 近似，螢幕大小亦同樣為 6.1 吋。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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