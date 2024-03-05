iPhone SE 4 CAD設計圖疑流出 螢幕尺寸似iPhone 14？

早在年前流傳關於蘋果大眾向手機 iPhone SE 4 資訊時，已有說法指其外觀或近似配備窄身 Face ID 凹屏的 iPhone 14；較早前網絡流傳疑似 iPhone SE 4 CAD 設計圖，就似乎再引證了此一說法。

較早前外媒展示了多組疑似 iPhone SE 4 的 CAD 設計圖，圖片中可看到裝置由前代配備 Touch ID 指紋辨識、改為採用外觀近似 iPhone 14 的窄身 Face ID 生物保安方案；另外從流出多角度圖片，得知 iPhone SE 4 或將保留單鏡頭設計，機底亦換上了 USB Type C 埠。