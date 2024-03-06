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科技
2024-03-06 17:00:00

Nothing Phone (2a) 香港價錢唔使3000元 行貨日期有待公布

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Nothing Phone (2a) 香港價錢唔使2600元 行貨日期有待公布

Nothing Phone (2a) 香港價錢唔使2600元 行貨日期有待公布

Nothing 舉行全球發佈會，宣佈推出智能手機新作 Nothing Phone (2a)。本文刊登時香港 Nothing 亦公開了手機價格詳情，香港版具備 8+128 跟 12+256 兩種儲存配置，售價由 $2,599 起至$2,999，性價比不錯。

Nothing 香港官網資料，Nothing Phone (2a) 香港行貨會具備黑白雙色款機身設計，售價分別為 $2,599（8+128）跟 $2,999（12+256），入場價不到兩千六、頂配機型亦三千有找，定價中至入門水平算是不錯。銷售日前方面海外版預計 3 月 12 日正式上市，香港行貨出貨日期就有待 Nothing 香港進一步公布。

Nothing Phone (2a) 機身 76.32mm 寬度 Nothing Phone (2a) 海外版預計 3 月 12 日正式上市，香港版行貨待定 Nothing Phone (2a) 價錢未到3000元

Nothing Phone (2a) 雙鏡頭規格

機身規格方面，Nothing Phone (2a) 採用 MediaTek 天璣 7200 Pro 晶片組，畫面配備 6.7 吋 FHD+ 解像 120Hz 更新率 AMOLED 螢幕，機身 76.32mm 寬度、190g 機重屬正常大屏手機體積，預載 Android 14 及自家 Nothing OS 2.5 介面。鏡頭方能部份，Nothing Phone (2a) 採用 50MP F1.8 OIS 主鏡頭、配 50MP 114 ° 廣角鏡組成雙鏡，電源則用上 5,000mAh 電池及對應 45W 快充。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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