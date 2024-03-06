Nothing Phone (2a) 香港價錢唔使3000元 行貨日期有待公布

Nothing 舉行全球發佈會，宣佈推出智能手機新作 Nothing Phone (2a)。本文刊登時香港 Nothing 亦公開了手機價格詳情，香港版具備 8+128 跟 12+256 兩種儲存配置，售價由 $2,599 起至$2,999，性價比不錯。

據 Nothing 香港官網資料，Nothing Phone (2a) 香港行貨會具備黑白雙色款機身設計，售價分別為 $2,599（8+128）跟 $2,999（12+256），入場價不到兩千六、頂配機型亦三千有找，定價中至入門水平算是不錯。銷售日前方面海外版預計 3 月 12 日正式上市，香港行貨出貨日期就有待 Nothing 香港進一步公布。