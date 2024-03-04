OnePlus 12丨3.8本周五開賣 6.5K有找 享全新Sony LYT- 808主攝 4代目Hasselblad鏡頭系統

以Sony LYT-808主攝像頭及第四代Hasselblad HyperTone手機三鏡系統作賣點招徠，OnePlus最新旗艦作OnePlus 12行貨終於本周五3月8日開賣！新機搭載高通最新S8 Gen 3處理器、2K解析度120Hz更新率ProXDR挖孔屏、支援100W SUPERVOOC快充與50W AIRVOOC無線充電，之後水貨見街時其優秀攝力而被受好評，果然不愧為品牌10周年的顛峰之作！

OnePlus 12的旗艦三鏡攝力繼續升級，採用Sony首款50MP像素LYT-808 1/1.4吋感光元件主攝鏡頭，擁有f/1.6大光圈。確保在低光環境下也能拍攝出色彩鮮艷，細節豐富的影像，並對應紅色眩光和偽像減少，令用家輕鬆捕捉更真實的瞬間。作為擁有OV64B 3倍望遠鏡相機且具有6倍變焦的OnePlus旗艦，新機還提供3至120倍超長攝影變焦範圍，配合64MP像素光學防震鏡頭與48MP像素114°超廣角鏡，加上自家最新HDR算法進一步增強手機控制光線的能力，通過渲染最佳亮度、平衡的曝光、真實的色彩飽和度和無縫的暈影控制，令手機能駕馭不同取景彈性，手機snapshot更隨性。再者新升級的人像模式更模擬Hasselblad經典鏡頭的散景和閃焰效果，從1至3倍增加額外的視覺角度，景深效果更出色。

OnePlus 12丨旗艦硬件規格 廠方指玩《原神》3小時保持58.7幀

規格方面，OnePlus 12採用6.82吋120Hz動態更新率2K LTPO挖孔屏，搭載最新高通S8 Gen 3處理器、16GB+512GB儲存及支援100W SUPERVOOC快充5,400mAh大電池。針對愈來愈多高負載程式應用，手機配備雙低溫速度VC散熱系統，採用3D毛細管散熱結構和雙VC設計，覆蓋面積高達9,140平方毫米，廠方更指其單體壓鑄製造工藝，更大的VC不斷吸收來自更小的VC的熱量，加速整個散熱過程，使OnePlus 12成為長時間打機而不會過熱。對此廠方還用此機連續3小時運行《原神》，表示能保持58.7FPS幀率，相當誇張！

充電方面，如果採用100W SUPERVOOC耐久版為OnePlus 12充電，最快26分鐘從1%充到100%的電量。加上50W AIRVOOC無線充電也首次於OnePlus 12使用。

售價方面，備有絲綢黑Silky Black及逸翡綠Flowy Emerald兩款選擇的OnePlus 12，售6,499港元，3月8日上市。凡購買OnePlus 12手機的客戶，可於14天內攜帶單據前往OPPO客戶服務中心換領OnePlus SUPERVOOC 100W超級閃充充電器(價值399港元)乙個。禮品數量有限，送完即止。