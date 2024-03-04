三大電信股發業績預告 聯通中電信多賺逾一成 中移動增分派

聯通指，下一步將積極把握短期、中期、長期發展關係，在為長遠穩健增長積蓄動能基礎上，更大力度回報股東。(資料圖片)

中國聯通(762)公布，預計去年營業收入達3,726億元(人民幣，下同)，按年多約5%，其中，服務收入3,352億元，升約5%；預計股東應佔盈利187億元，增約11.8%，連續7年實現雙位數增長。集團指，下一步將積極把握短期、中期、長期發展關係，在為長遠穩健增長積蓄動能基礎上，更大力度回報股東。未來，公司將堅持推進高質量發展和「提質增效重回報」，著力增強核心功能、提高核心競爭力，為股東、客戶及社會創造更大價值。聯通收報5.63元，跌0.19元或3.3%。

中移動 H 股累計回購額 1.55 億

中國移動(941)則公布，自1997年上市以來累計現金分紅金額已超1.2萬億元，為更好地回饋股東、共用發展成果，2023年以現金方式分配的利潤提升至股東應佔利潤的70%以上。公司將於本月21日公布去年全年業績。另外，中移動又指，2022年1月至2023年12月，母公司中國移動通信集團累計增持公司 4,236.7萬股A股，累計增持金額30億元人民幣。而今年1月，公司累計回購並註銷237.7萬股H股，累計回購額1.55億元。中移動報66.9元，升1.4元或2.1%。

中電信：積極兌現派息率 70% 承諾

中國電信(728)則公布，去年純利按年多10.3%；扣除非經常性損益的淨利潤升8.7%；營業總收入多6.9%。集團又指，高度重視股東回報，努力增強盈利和現金流創造能力，2023年將積極兌現「A股發行上市後3年內，每年以現金方式分配的利潤逐步提升至當年本公司股東應佔利潤的70%以上」承諾，繼續為廣大股東創造價值。集團於2021年於A股上市，2022年度派息率為65%。中電信收報4.15元，無升跌。