今年強積金點部署？永明建議買呢4隻基金⋯⋯

強積金整體回報去年仍錄得正增長，惟不少香港人均有染指的港股基金則慘輸。展望今年強積金部署，永明資產管理(香港)行政總裁顏建華建議「四加一」，即按風險承受力買入4隻基金，或尋找風險自動調節的組合。

顏建華指，今年投資市場維持波動，宜分散投資，切勿集中單一市場，並建議布局4隻基金，包括估值吸引的港股基金；有基本因素支持的美股基金；在息口仍高企下仍可趁機入手的環境債券基金；以及涉及環境股票的環球低碳指數基金。另外，他亦建議未能積極管理組合的客戶，考慮使用集團旗下「基金自動導航系統」，為30歲以上客戶每年按風險程度自動調整組合。