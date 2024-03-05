今年強積金點部署？永明建議買呢4隻基金⋯⋯

強積金整體回報去年仍錄得正增長，惟不少香港人均有染指的港股基金則慘輸。展望今年強積金部署，永明資產管理(香港)行政總裁顏建華建議「四加一」，即按風險承受力買入4隻基金，或尋找風險自動調節的組合。
顏建華指，今年投資市場維持波動，宜分散投資，切勿集中單一市場，並建議布局4隻基金，包括估值吸引的港股基金；有基本因素支持的美股基金；在息口仍高企下仍可趁機入手的環境債券基金；以及涉及環境股票的環球低碳指數基金。另外，他亦建議未能積極管理組合的客戶，考慮使用集團旗下「基金自動導航系統」，為30歲以上客戶每年按風險程度自動調整組合。
港股有條件反彈 靜待兩訊號
香港永明資產管理(香港)首席投資策略師龔偉怡指，港上市企業近年積極回購，港股回購額度連升3年，反映不少公司迚亦認為估值低估，認為大市有反彈條件，但轉勢仍看兩大訊號：一是政策，包括中央會否大手出台托市措施，如針對內房扶持；二是美國減息今中美息差收窄，屆時有助阻止股債資金外流。
香港永明金融財富及退休金業務拓展主管周展鵬指，去年公司推出4隻新基金，以美股基金吸資最明顯，錄約28億元資金流入；不過港股基金沒有明點顯資金流出，反而有部分成員轉入冀捕捉低位反彈。
今年斥資2億拓AI數碼平台
對於集體服務上的最新部署，香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀虹指，今年將投資2億元在數碼化研發，包括期望第三季推出以AI結合人腦投資分析的數碼平台，為客戶評估適合的投資建議及組合，同時亦有助中介向客戶給多投資建議。