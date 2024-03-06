企業放榜｜澳博去年虧損收窄至20億 不派息

澳門博彩控股(880)公在去年底止全年股東應佔虧損收窄至20.1億元，2022年度則蝕77.98億元；博彩淨收益200.59億元，按年大升2.29倍，酒店、餐飲、零售、租賃及其他收入18.15億元，多1.9倍；經調整EBITDA錄17.27億元，2022年度則蝕30.95億元；每股虧損28.3仙，維持不派息。
集團旗下上葡京毛收益為36.7億元，大升4.3倍，包括博彩毛收益26.9億元及非博彩收益9.8億元；經調整物業EBITDA為虧損3.17億元，2022年則虧損9.69億元。上葡京綜合度假村的入住率增長50.4%，至82.6%，平均房租增長44.3%，至1,322元。
至於新葡京毛收益為57.46億元，漲3.8倍，包括博彩毛收益54.39億元及非博彩收益3.07億元；經調整物業EBITDA為13.25億元，2022年則為虧損7.58億元。新葡京酒店入住率增長46.8%，至93%，平均房租增長76.8%，至1,121元。
現金45.5億 資產負債率52%
集團於去年底止現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款為45.5億元，債項281.5億元。於2022年6月20日，集團完成銀團貸款融資的再融資工作，截至去年底，其中33億元未提取。去年底止資產負債比率52.2%，少1個百分點。
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