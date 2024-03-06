企業放榜｜統一去年多賺36% 末期息42.45分人民幣

統一企業中國控股(220)公布去年底止全年業績，期內純利16.67億元(人民幣，下同)(約18.1億港元)，按年多36.4%；收益285.91億元，升1.2%，再創歷史新高；毛利87.12億元，增6.4%，毛利率多1.5個百分點，至30.5%；未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利34.25億元，升16.8%；每股末期股息42.45分，大升25%；每股盈利38.6分。

果汁事業收益增長 13%

集團去年果汁事業收益34.04億元，增長13.3%，佔比飲料收益達19.2%，創7年新高。奶茶事業收益63.05億元，上升5%；方便麵業務收益95.94億元。

統一指，去年為新冦肺炎疫情後經濟復甦第一年，民眾消費習慣與觀念發生轉變，既是對企業經營的挑戰，也包含著新的增長機會。集團在疫情期間不斷優化組織營運結構，妥善因應市場變動所帶來的系統性風險；自2020年疫情爆發以來，集團收益年複合增長率達7.9%，其中飲品年收益複合增長率12.3%。