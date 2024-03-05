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財經
2024-03-05 18:45:24

企業放榜｜置富末期分派18.02仙少15% 擬斥2億翻新置富都會

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企業放榜｜置富末期分派18.02仙少15% 擬斥2億翻新置富都會

趙宇表示，置富都會的資產增值所需資金可以內部資源應付。

置富產業信託(778)公布截至去年底止全年業績，期內可分派收益8.106億元，按年少7.6%；每基金末期分派18.02仙，跌14.6%，全年分派40.38仙，亦少3.5%；收益17.859億元，多1.2%；物業收入淨額12.994億元，升0.7%。置富今日收市報4.45元，失0.07元或1.5%，以全年分派40.38仙計，股息率9厘。

集團指，由於利率攀升，去年融資成本大增45.3%，至3.51億元，當中銀行借貸的利息開支大升1.3倍，至5.11億元；而集團去年已有超過60%的貸款已按固定利率作對沖；目前資產負債比率24.6%，升0.7個百分點。另外，位於紅磡的置富都會預計將於今年第四季度展開資產增值措施，工程分三階段進行，資本開支預算約2億元，預計需時兩年。

今年沒有融資需要

集團行政總裁趙宇表示，雖然高息環境會維持一段時間，惟置富可動用流動資金約8.58億元，包括已承諾而未提取的銀行融資額度7.52億元及銀行存款1.07億元，置富都會的資產增值所需資金可以內部資源應付，另外今年亦未有融資需要，因此沒有再融資成本風險。

集團去年新訂租約面積共96.32萬方呎，佔物業組合總面積的31.8%。租戶續租率達83%。去年從事餐飲、服務及時裝與鞋履行業等租戶的續租租金調升率大致向好，但由於幼兒園的租金仍受壓及地產代理要求大幅減租，因此拖累了物業組合整體續租租金調升率的表現並導致負增長。樓價下跌及成交量萎縮，樓市持續低迷削弱了地產代理的承租能力。

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