企業放榜｜蔚來上季虧損收窄至55.9億人幣 預告首季汽車交付逾3.1萬輛

蔚來指，今年1月交付量為10,055輛，上月為8,132輛，兩個月累計交付量達到467,781輛。該股預期今年首季汽車交付量介乎31,000至33,000輛，按年減少約0.1%至增加約6.3%。收入介乎104.99億元至110.87億元，按年跌1.7%至增3.8%。

去年經調整經營虧損增至202億人幣

另外，該股去年全年虧損擴大至211.4億元，營業額556.1億元，升12.8%，經營虧損增至226.5億元，經調整經營虧損(非公認會計準則)由133.4億元，上升至202.8億元。

創始人、董事長兼首席執行官李斌指，去年創下逾16萬輛汽車交付新紀錄，位居內地平均成交價30萬元以上高端純電汽車市場首位。即將開啟交付搭載量產車中最強算力的蔚來2024款車型，計劃於二季度向所有NT2.0用戶推送NOP+城區領航輔助功能。對技術、換電網絡和用戶社區的持續投入將增強未來競爭中優勢。