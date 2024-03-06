全國兩會2024｜人行潘功勝：今年仍有降準空間

人民銀行行長潘功勝在兩會經濟主題記者會上表示，目前內地銀行業存款準備金率平均7%，後續仍有降準空間，他又指，中國貨幣政策工具箱依然豐富。

潘功勝：降準支持國內投資及消費 潘功勝表示，人行去年兩度下調存款準備金率，各減0.25個百分點，今年2月5日再降準0.5個百分點，並且降低存量按揭貸款利率，引導主要銀行下調存款利率。上月將5年期以上貸款市場報價利率（LPR）下調0.25厘。他稱，這是個人按揭、中長期貸款的定價基準，將有力促進降低社會融資成本，支持投資及消費。