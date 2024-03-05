家族辦公室｜陳浩濂提3個「跨越」建生態圈　陳智思指可培育下一代

香港政府去年初發表有關發展家族辦公室政策，並向投資推廣署提供1億元，以推動吸引更多家族辦公室落戶香港的工作。財經事務及庫務局署理局長陳浩濂在活動上表示，提出運用三個「跨越」在香港為家族辦公室建立完整生態圈。

陳浩濂提3個「跨越」建生態圈

陳浩濂在新城廣播財經台與香港恒生大學合辦的《亞太區家族辦公室發展論壇》活動中致辭，分享運用三個「跨越」在香港為家族辦公室建立完整生態圈。

他指，第一個「跨越」就是要把財富跨代傳承。由不同的基金管理平台，以至綠色和可持續投資，香港備有多元化的資產配置為家族財富保值、增值，又指政府已開始接受「新資本投資者入境計劃」申請。

他提到，第二個「跨越」就是跨界別合作。投資推廣署自 2021 年成立 FamilyOfficeHK 團隊，為有意到港發展的家辦提供度身訂造的一站式支援服務，包括策劃、籌組、開展及拓展業務。

至於第3個，則為跨專業知識。家辦業務與慈善相關的投資重要性日益突顯。香港具潛力發展成慈善中心，作為全球家辦和慈善家調配慈善資金的基地，讓香港、內地以至世界各地受惠。