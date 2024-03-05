家族辦公室｜陳浩濂提3個「跨越」建生態圈　陳智思指可培育下一代

香港政府去年初發表有關發展家族辦公室政策，並向投資推廣署提供1億元，以推動吸引更多家族辦公室落戶香港的工作。財經事務及庫務局署理局長陳浩濂在活動上表示，提出運用三個「跨越」在香港為家族辦公室建立完整生態圈。
陳浩濂提3個「跨越」建生態圈
陳浩濂在新城廣播財經台與香港恒生大學合辦的《亞太區家族辦公室發展論壇》活動中致辭，分享運用三個「跨越」在香港為家族辦公室建立完整生態圈。
他指，第一個「跨越」就是要把財富跨代傳承。由不同的基金管理平台，以至綠色和可持續投資，香港備有多元化的資產配置為家族財富保值、增值，又指政府已開始接受「新資本投資者入境計劃」申請。
他提到，第二個「跨越」就是跨界別合作。投資推廣署自 2021 年成立 FamilyOfficeHK 團隊，為有意到港發展的家辦提供度身訂造的一站式支援服務，包括策劃、籌組、開展及拓展業務。
至於第3個，則為跨專業知識。家辦業務與慈善相關的投資重要性日益突顯。香港具潛力發展成慈善中心，作為全球家辦和慈善家調配慈善資金的基地，讓香港、內地以至世界各地受惠。
陳智思指可培育下一代
團結香港基金主席陳智思致辭時表示，香港雖然正面臨新挑戰，但有充份基礎優勢吸引海外家族進行投資管理，以分散風險，做好家族辦公室的角色。俗語有云「富不過三代」，原因是全球經濟發展萬變，而家族辦公室的理念，正正能夠為家族企業傳承，讓第二代、第三代提高才能及潛能，好好培育下一代。
香港恒生大學校長何順文則表示，家族辦公室不只是財富、信託保險和信託，而是有整個家族的培訓和視野，以及其社會責任。相信香港除擁有吸引全球家族辦公室來港成立據點，更可陸續改變世人對家族辦公室的看法，以發揮華人社會家族企業的力量，才是新世代迎來挑戰時，家族辦公室所扮演的角色。