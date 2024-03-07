恒生指數｜港股低收208點　藥明系股份急挫逾兩成

京東（9618）、九倉置業（1997）績後造好，都升6%左右，是表現最好兩隻藍籌股。

港股全日反覆向下，恒生指數收市報16,229點，跌208點，跌幅約1.3%，大市成交縮減至980億元，不足千億；科指再失守3,400點，收報3,359點，跌1.6%。

港股今早開市偏軟。恒指低開20點，報16,417點；國指高開20點，報5,693點；科指高開或0.5%，報3,428點。

業績股為亮點，京東（9618）高開8%；創科實業（669）去年少賺9.4%，但全年派息增加，今早高開5%。

三桶油向上；京東系績後向好。

三桶油造好，中石油（857）升逾3%，中海油（883）升逾2%破頂；中石化（386）亦升逾2%。

藥明系股價急瀉，因美國《生物安全法案》獲通過。藥明生物（2269）及藥明康德（2359）曾挫逾20%，暫分別跌18%及14%；藥明合聯（2268）跌逾13%；藥明巨諾（2126）跌近4%。