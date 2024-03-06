恒生指數｜港股收升275點成交達千億　京東系績前彈高

港股今早開市靠穩，在50天線上開市。恒指高開4點，報16,167點；國指低開不足1點，報5,561；科指低開0.1%，報3,320點。
【16:50更新】
港股先跌後回升，早段曾經跌至16,145點再回升，中段一度升逾380點，最後收報16,438點，升275點，全日成交約1.023.77億；國指升110點，收5,672點；科指升2.7%，報3,412點。
滬、深港通南下，北水交易淨流入21.37億及11.55億元人民幣，合共32.92億人民幣。
藍籌股中，京東系、信義玻璃（868）、及藥明生物（2269）表現最強，升幅達6%至9%。
友邦保險（1299）表現較弱，跌0.9%，為全日表現最差藍籌。
【15:04更新】
恒生指數暫報16,402點，升239點；科指升2.33%，報3,401點。
友邦（1299）跌1.39%，暫為表現最差藍籌；京東（9618）續升7%，暫為表現最好藍籌。
【12:35更新】
恒生指數半日反彈376點，報16,539點，半日成交575億；科指升3.8%，報3,449點。
京東系造好，京東（9618）績前升逾9%；京東健康（6618）升6.6%；京東物流（2618）升5.4%。
至於科技股亦造好，騰訊（700）升3.1%；美團（3690）、阿里巴巴（9988）升逾4%。
【10:31更新】
恒指現升136點，報16,298點；科指升1.7%，報3,380點。
京東（9618）績前向好，升逾5%；阿里巴巴（9988）升2%；騰訊（700）、美團（3690）升逾1%；小米（1810）升0.2%。
蔚小理個別發展，蔚來（9866）績後升逾1%；小鵬（9868）升逾2%；理想（2015）逆市跌0.5%。