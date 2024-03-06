恒生指數｜港股收升275點成交達千億　京東系績前彈高

港股今早開市靠穩，在50天線上開市。恒指高開4點，報16,167點；國指低開不足1點，報5,561；科指低開0.1%，報3,320點。

【16:50更新】

港股先跌後回升，早段曾經跌至16,145點再回升，中段一度升逾380點，最後收報16,438點，升275點，全日成交約1.023.77億；國指升110點，收5,672點；科指升2.7%，報3,412點。

滬、深港通南下，北水交易淨流入21.37億及11.55億元人民幣，合共32.92億人民幣。

藍籌股中，京東系、信義玻璃（868）、及藥明生物（2269）表現最強，升幅達6%至9%。

友邦保險（1299）表現較弱，跌0.9%，為全日表現最差藍籌。