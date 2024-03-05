熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 奧斯卡2024 金價 Belgravia Place 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-03-05 16:33:00

恒生指數｜港股連升兩日後回軟收跌433點　科指挫逾4%

分享：
昨天北水重臨，但未有帶動港股升勢（資料圖片）

昨天北水重臨，但未有帶動港股升勢（資料圖片）

全國人大召開會議召開，總理李強發表任內首份工作報告，恒指今早低開逾200點。恒指低開252點，報16,343點；國指低開99點，報5,613點；科指低開2.7%，報3,381點。

 

【16:30更新】

港股連升兩日後回軟，恒生指數最多跌500點，低見16,095點，收市報16,162點，跌433點，成交額1,121.29億；科指挫逾4.3%，收報3,323點。

藍籌股表現最好為信義光能（968），升近2%，連升4個交易日。醫藥、汽車股沽壓較大。

科指成份股全數跌，其中ATMXJ跌近3%至7.5%，以京東（3690）跌幅最大。

回南天｜抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天｜抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天｜抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天｜抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天｜抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天｜抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天｜抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天｜抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天｜抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天｜抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天｜抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天｜抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天｜抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天｜抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖）

 

【14:30更新】

恒生指數暫報16,181點，挫414點；科指挫插4%，報3,335點。

京東（9618）跌近7%；百度（9888）跌半成；網易（9999）跌逾4%；快手（1024）跌逾3%。

信義光能（968）中午前短綫向上，現升0.7%。

紫金礦業（2899）升1.5%，報13.3元。 

【12:15更新】

恒生指半日跌323點，報16,272點，半日成交額632.35億；科指跌3.18%，報3,364點。

科技股走低，美團（3690）回吐4%；京東（9618）跌近6%，今日將公布業績；百度（9888）跌近4%；阿里巴巴（9988）跌3.2%。

【10:13更新】

恒指現跌230點，報16,365點；科指跌近3%，報3,370點。

車股受挫，蔚小理跌3%至5%；比亞迪（1211）跌逾2%；吉利（175）跌3%。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受