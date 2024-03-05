恒生指數｜港股連升兩日後回軟收跌433點　科指挫逾4%

全國人大召開會議召開，總理李強發表任內首份工作報告，恒指今早低開逾200點。恒指低開252點，報16,343點；國指低開99點，報5,613點；科指低開2.7%，報3,381點。
【16:30更新】
港股連升兩日後回軟，恒生指數最多跌500點，低見16,095點，收市報16,162點，跌433點，成交額1,121.29億；科指挫逾4.3%，收報3,323點。
藍籌股表現最好為信義光能（968），升近2%，連升4個交易日。醫藥、汽車股沽壓較大。
科指成份股全數跌，其中ATMXJ跌近3%至7.5%，以京東（3690）跌幅最大。
【14:30更新】
恒生指數暫報16,181點，挫414點；科指挫插4%，報3,335點。
京東（9618）跌近7%；百度（9888）跌半成；網易（9999）跌逾4%；快手（1024）跌逾3%。
信義光能（968）中午前短綫向上，現升0.7%。
紫金礦業（2899）升1.5%，報13.3元。
【12:15更新】
恒生指半日跌323點，報16,272點，半日成交額632.35億；科指跌3.18%，報3,364點。
科技股走低，美團（3690）回吐4%；京東（9618）跌近6%，今日將公布業績；百度（9888）跌近4%；阿里巴巴（9988）跌3.2%。
【10:13更新】
恒指現跌230點，報16,365點；科指跌近3%，報3,370點。
車股受挫，蔚小理跌3%至5%；比亞迪（1211）跌逾2%；吉利（175）跌3%。