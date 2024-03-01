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財經
2024-03-01 17:06:00

恒生指數｜港股3月開局結束兩日連跌　全周恒指科指表現分歧

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昨天北水重臨，但未有帶動港股升勢（資料圖片）

昨天北水重臨，但未有帶動港股升勢（資料圖片）

美股三大指數隔晚造好，港股欠缺動力。恒指低開120點或0.7%，報16,390點；國指低開44點，報5,633點；科指低開34點，報3,396點。

【17:05更新】

港股先跌後回升，結束連續兩日跌勢，全日收市報16,589點，升78點，成交額1,218.32億；科指升1.66%，報3,488點。恒指本周累跌0.82%，結束3周升勢；科指累升2.6%，連升4周。

ATMXJ上揚，美團（3690）高見88.7元，創近3個月高位，升幅近11%，是表現最好的恒指和科指成份股；2月賭收遜預期，濠賭股逆市下跌。

新世界發展績後急挫近7%，是跌幅最大藍籌。新世界宣布，以逾40億元向華懋出售荃灣愉景新城窆商場及停車場。

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【15:00更新】

恒生指數升81點，暫報16,592點；科指升1.76%，報3,491點。

美團（3690）升一成，報87.8元。

新世界（017）跌6%，新世界向華懋出售D‧PARK愉景新城商場權益，作價40.2億。

【12:25更新】

恒生指數半日升124點，報16,636點，半日成交額626.66億；科指升1.57%，報3,485點。

美團（3690）半日升8.39%，報86.5元，為半日表現最好恒指及科指成份股；新世界（017）績後跌6.5%，為半日恒指表現最差成份。

蔚小理造好，小鵬汽車 （9868） 升8%；蔚來 （9866） 升6%；理想汽車（2015）升0.5%。

港交所（388）新CEO陳翊庭今（3月1日）履新，惟股價逆市跌逾1%。

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【10:14更新】

恒生指數暫跌33點，報16,478點；科指升0.13%，報3,435點。

蔚小理逆市上升，小鵬汽車（9868）升4%；蔚來（9866）升3%；理想（2015）升逾1%。

百威亞太（1876）股價逆市反彈逾1%；網易 （09999） 績後跌近4%；新世界（017）跌逾2%。

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