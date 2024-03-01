愉景新城D‧PARK易手曾花7億翻新　擁全亞洲最大彩色玻璃天幕

新世界（017）宣布，將旗下荃灣大型商場「D‧PARK 愉景新城」，以約40.2億元易手予華懋，成近年最大額商場成交。過往D‧PARK愉景新城曾有擁全亞洲最大彩色玻璃天幕，更試過花7億翻新商場，以及轉型成親子主題商場。

D‧PARK 愉景新城1997年落成，由新世界及香港興業（048）合作發展，面積達63萬方呎，共分三層。初時商場整體以「購物公園」作為設計概念，設有花卉石林及人工迷你瀑布，商場頂部玻璃天幕是全亞洲最大的彩色玻璃天幕，吸收天然光營造自然環境。

D‧PARK 愉景新城曾斥7億元翻新

2010年底，新世界宣布斥資逾13.78億元，向興業購入商場及停車場的五成業權，並於2012年起斥7億元進行翻新，其特色花卉石林及人工迷你瀑布，在當時遭拆除，及後改建為示範單位售樓處等候區。

2013年11月，玻璃天幕亦亦因商場翻新工程而拆毀；當時位於商場地下的美食廣場「滋味街」，則因商場翻新關係停業，再改為兒童街「Kiddy Jungle 童趣森林」。

商場設計改為「親子主題」

除上述提及的外觀設計外，商場設計亦由「購物公園」改為「親子主題」，引入多間母嬰產品專題店，中庭空間也新設遊樂區「中央公園」。其後D‧PARK 愉景新城亦引入韓國最大服飾品牌「E• LAND」落戶，並在該商場開設全港首間旗艦店。