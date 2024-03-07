業績驚喜｜股息率3.3厘 科企龍頭之冠 京東回購分派加碼 外圍揚

港上市科技股龍頭「ATMXJ」之一的京東集團(9618)昨交出令人驚喜業績，亮點包括末期息增加22.5%，至0.38美元(約2.964港元)；同時將快要屆滿的回購計劃延期並加碼，於截至2027年3月的未來36個月內，回購價值不超過30億美元(約234億港元)的股份。放榜前已率先炒高7.8%的京東，昨交出成績表後外圍繼續衝高，美股盤前一度較港再升近8%。
京東昨收報89.2元，單日大升6.45元，成交額19.2億元。截至本港時間昨晚10時，京東美股盤前折算港元報96.1元，急升15%，較港則高水7.8%。倘以昨日港股收市價計，京東股息率仍高達3.3厘，相較騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)歷史股息率分別0.9厘及1.4厘，以及未有派息的小米集團(1810)及美團(3690)，京東股息率冠絕科企龍頭。
3年回購最多30億美元
回購方面，京東2020年批准20億美元回購計劃，2021年底延期並加碼至30億美元，惟去年底止只回購5,550萬股A類股份，總額15億美元。計劃於本月17日屆滿後，董事局因而批准一項新回購計劃，即36個月回購不多於30億美元。以京東昨收市價計，相當於可回購2.6億股，相當於已發行股份8.2%。
去年經調整純利增25%
業績方面，京東去年底止全年純利241.67億元(人民幣，下同)(約263億港元)，按年多1.3倍；非美國通用會計準則下歸屬於股東淨利潤352億元，多24.7%；收入1.08萬億元，多3.7%，當中京東零售收入9,453億元，多1.7%，物流收入1,666億元，增21.3%；每股美國存託股攤薄收益15.23元。
單計去年第四季，京東純利33.89億元，多11.8%；收入3,060.77億元，增3.6%；非美國通用會計準則下歸屬於普通股股東的淨利潤為84億元，多9%。