理財調查揭近半香港中小學生曾向朋友借錢　95%學生用現金收零用錢

理財知識應從小學習，為了解中小學生理財狀況，香港會計師公會進行《中小學生理財現況調查》，以了解本地中、小學生的消費及理財習慣。調查發現，有近半（49.3%）受訪學生表示曾經向他人借錢，情況令人關注；此外，有近95%學生以現金收取零用錢，反映電子支付在學生之間普及程度不高。
公會於2023年3月至5月期間，向本地小四至中三學生發送電子問卷，邀請他們以不記名方式參與，並成功收集來自23間學校合共1,337份有效回覆。
近半香港中小學生曾向朋友借錢
綜合調查結果，公會評定本港中小學生的理財能力達「B級」，當中87%受訪學生表示有儲蓄習慣，另有43%受訪學生表示有記帳習慣（包括記錄儲蓄或消費），相比起2020年首次調查的結果，表示有儲蓄習慣的學生增加三個百份點、有記帳習慣的學生則增加八個百份點。
調查亦發現，有近半（49.3%）受訪學生表示曾經向他人借錢，主要是朋輩之間互相借貸。另外，有76.6%受訪學生表示曾經借貸予別人，當中主要借貸給同學、朋友的比例相當大。
另一方面，調查結果顯示，95%學生表示以現金形式收取零用錢，反映現金仍然是最主要途徑，比率仍遠較有逾三成（32.7%）學生選取的「八達通或其他電子支付平台轉帳」形式為高。同時，仍然有超過一半（54.2%）學生表示現金是他們購物時最主要的付款方式，然而有關比率較2020年調查時近六成（59.3%）的結果有所下跌。