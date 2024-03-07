理財調查揭近半香港中小學生曾向朋友借錢　95%學生用現金收零用錢

理財知識應從小學習，為了解中小學生理財狀況，香港會計師公會進行《中小學生理財現況調查》，以了解本地中、小學生的消費及理財習慣。調查發現，有近半（49.3%）受訪學生表示曾經向他人借錢，情況令人關注；此外，有近95%學生以現金收取零用錢，反映電子支付在學生之間普及程度不高。

公會於2023年3月至5月期間，向本地小四至中三學生發送電子問卷，邀請他們以不記名方式參與，並成功收集來自23間學校合共1,337份有效回覆。