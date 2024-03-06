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財經
2024-03-06 15:47:00

碧咸親家怒轟迪士尼「無創意」　迪士尼CEO：我正努力工作

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碧咸親家怒轟迪士尼「無創意」，迪士尼CEO：我正努力工作。

碧咸親家怒轟迪士尼「無創意」，迪士尼CEO：我正努力工作。

美國著名投資者兼球星碧咸的親家佩爾茨（Nelson Peltz），日前發表一份長達133頁的文件，批評迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger），怒轟迪士尼「無創意」，指出迪士尼需要放棄續集，重新奪回動畫電影領域的領先地位，以及艾格缺乏動力去改善公司股票表現。其後艾格回應，自己正在努力工作，電影亦會更專注於品質上。

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佩爾茨：迪士尼難以匹敵環球影業

佩爾茨在該份長達133頁的文件中指出，迪士尼一直過分關注續集和相關衍生產品，並未使用新IP（知識產權）來製作電影，反映公司缺乏創意，「續集是製作風險較小的電影，但不會像新IP一樣，帶來長期的利益」。他又指，去年其對手環球影業（Universal Studios）的電影，包括《超級瑪利歐兄弟大電影》等，均打破票房紀錄，對比現時迪士尼難以匹敵。

佩爾茨同時批評，艾格沒有積極去改善公司的股票表現，以及批評艾格薪酬過高，直指是因為董事會而導致迪士尼表現不佳。佩爾茨表示，應改變董事會的架構，並呼籲股東，在4月股東大會上投選他和前迪士尼財務總監Jay Rasulo進入董事會，取代兩名現任成員；又承諾當選後，會推動組織結構、工作室、創意狀態和企業文化的審查，以提高問責制和效率。

據資料顯示，目前艾格只持有價值約2,000萬美元的迪士尼股份，而Peltz控制著迪士尼30億美元的股份。

迪士尼CEO：我正努力工作

艾格其後在一個會議上提到，自己正努力工作，又稱超級英雄系列電影票房成績慘淡，是因為觀眾想要更精彩的電影，形容「若你做得很好，他們就會來。」

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對於迪士尼已決定擱置部分電影的產量，艾格指，將減少發行Marvel漫畫電影及電視節目的數量，希望專注於品質，惟未有具體提及所涉項目，又指有信心串流影視業務，於本財年第4季能實現扭虧。

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