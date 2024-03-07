美國議息｜鮑威爾：今年或開始減息　一文整合官員發言(持續更新)

加息／美國加息／減息／美國減息／美國議息｜美國聯儲局將於3月再度議息，而美國國債息率近期大升後，儲局官員紛紛表態，令進一步減息的可能性升溫。
此外，聯儲局主席鮑威爾日前向國會議員表示，在「今年某個時候」開始減息「有可能合適」，令市場憧憬3月或有減息機會，但他也表明，現時該局尚未做好準備。
以下將整合各儲局官員言論。
【3月7日更新】
美國加息｜美國聯儲局2024年議息時間表
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美國加息｜美國聯儲局2023年議息時間表
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美國加息｜本輪加息周期
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美國加息｜鮑曼：聯儲局加息或已結束及未到減息時間
聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）調整其強烈支持加息的立場，並暗示加息可能已經結束。
鮑曼說，美聯儲在對抗通脹方面取得了進展，並表示短期利率應繼續維持在當前水平。她指，其觀點已經演變爲考慮通脹率進一步下降的可能性，而政策利率將在當前水平維持一段時間，「在我看來，我們還沒有到減息的時候。重要的通脹上行風險仍存在」。
美國加息｜古爾斯比：不想排除3月減息可能性
美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）指，希望看到更多證明抗通脹取得進展的數據，但沒有明確排除3月減息的可能性。
他表示，7個月來的通脹數據都非常好，接近甚至低於儲局目標水平，若繼續獲得更多好數據，應該會走上利率正常化道路。
今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的古爾斯比此前表示，自己正在密切關注住房通脹的情況，他又認為利率長期在高水平區間或會引起擔憂。
美國加息｜戴利：現時揣測儲局減息時間仍早
三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）說，基於今年通脹的下降程度，明年開始考慮減息是「妥當之舉」，惟現時揣測減息時間仍過早。
早前他指，最新通脹數據令人鼓舞，他直言，儲局未有考慮減息，指目前只有必要時再次加息，以及在合適情況下宣布緊縮周期結束兩個選項。
美國加息｜梅斯特：下階段不是要考慮何時減息
克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，市場對明年提前減息的押注「超前」，她說，儘管市場關注息口，但下階段不是要考慮何時減息，重點是要清楚貨幣政策，應在多長時間內保持在限制性水平，以令通脹持續和及時回落到2%目標。
美國加息｜威廉斯：不排除儲局會再度加息
紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）表示，儲局貨幣政策具相當限制性，現為25年來最高。
他指，現時利率目標已達至或接近負值，然而通脹能力如持續存在，不排除當局會再度加息。同時預期明年國內生產總值GDP的增長為1.25%，失業率為4.25%。
美國加息｜卡什卡里：料40%機會大幅加息
被稱儲局「新鷹王」的美國明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）指，美國有高達四成的可能，或需要繼續大幅提高利率才可降通脹，他又預計利率會於更長時期內維持在更高水平。
他認為，美國經濟持續增長及消費者支出強勁下，儘管通脹會下降，但仍遠高於聯儲局訂立的2%目標。
美國加息｜洛根：不排除當局需要再加息
達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）指，由於隔夜逆回購協議的使用量下降，反映金融市場流動性收緊，聯儲局可能需要放慢縮減資產負債表的步伐。他指，若通脹重新加速，不排除聯儲局需要再加息。
美國加息｜巴爾金：經濟復常及通脹下行儲局可減息
美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，若經濟復常及對通脹下行的信心增強，聯儲局可減息。他又指，今年首3個月，是評估通脹前景的關鍵時刻，因許多企業會在這段時間加價，以及就業市場正逐步軟化。
美國加息｜布拉德：經歷14月加息後利率已處限制水平下限
美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）收起鷹派發言，他日前在網站發表文章指，以當前宏觀經濟狀況看，目前利率在過去14個月加息後，已處於可討論足夠限制水平的下限，貨幣政策比一年前更合適。
他表示，通脹需下降但仍太高，並有將下降至2%的跡象。
美國加息｜哈克：儲局應停加息
費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）本次擁具投票權。他認為，通脹回落進展緩慢，但仍指加息應暫停，並應該跳過一次加息。
哈克強調，經濟前景不確定，將評估即將到來的經濟數據，以確定是否需要進一步緊縮政策；又指出若通脹對已實施的加息反應不夠靈敏，局方需做好再加息準備。
美國加息｜傑斐遜：持續留意債券息率上升
聯儲局副主席傑斐遜（Philip Jefferson）表示，在評估未來儲局政策走向時，會持續留意債券息率上升，而引致的金融環境收緊情況。
美國加息｜聯儲局副主席巴爾：儲局仍需作一些工夫遏通脹
聯儲局副主席巴爾表示，美國現時通脹仍高，但認為過去一年，貨幣政策方面已有很大進展，未來儲局仍需作一些工夫，以遏制通脹。巴爾續指，儲局會盡力達到適當的利率水平。
美國加息｜博斯蒂克重申聯儲局或明年才考慮減息
亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）強調，降通脹仍是首要任務。
至於美國近期消費者及勞動力指標均反映價格存在上行壓力，因此預料明年才有機會考慮減息，又不同意金融界對聯儲局今年開始減息的預測。他同時贊成暫停緊縮政策，以觀察聯儲局去年至今大幅加息影響。
美國加息｜沃勒：暗示支持9月不加息
聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）指，由於近期數據顯示通脹持續放緩，表示沒有任何跡象表明需要盡快採取任何行動，暗示支持9月不加息。
沃勒稱，美國8月公布的數據顯示就業市場開始軟化，指數據看起來有利於軟著陸，如通脹能在未來數月下降，顯示經濟狀況相當良好。