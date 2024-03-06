葉劉淑儀再駁羅奇香港玩完論：無得香港賺錢就唱衰香港

有「中概股大好友」、摩根士丹利亞洲前主席羅奇（Stephen Roach）此前撰文，提及港股表現不濟，甚至直指「香港已玩完」(Hong Kong is over)，其後行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀多次反駁其「香港玩完論」。最新葉劉淑儀再度反駁，她接受官媒《環球時報》訪問時，再度隔空批評羅奇，指他是「典型的商人」，又斥羅奇「無得香港賺錢就唱衰香港」。

葉劉淑儀在《環球時報》專訪中表示，羅奇在2023年的確來過香港，但指他完全無視美國等西方國家在香港撤資等事實，她又表示，西方資金的撤離，正是香港股市短期內成交量和恒生指數下跌的主要原因；至於香港吸引中東和東南亞資金需要有過程，但她質疑羅奇對此避而不談。

葉劉淑儀又表示，羅奇此前還聲稱「香港股市停滯26年」，但事實上香港股市在2019年前，曾連續7年獲全球IPO第一，形容羅奇是「典型的商人」，並說，「當年在香港有錢賺就說香港好，現在沒法來香港賺錢了就唱衰香港」。

羅奇回應：十多年前就已在華爾街退休

對於葉劉的說法，羅奇再於社交網站回應，他表示，葉劉先編造他多年沒有去過香港的說法，但事實是在2023年，他已去過香港三次。如今又批評他是一個「典型商人」，「其實我在十多年前就已經從華爾街退休」。