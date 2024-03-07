藍籌放榜｜港鐵去年純利減21% 維持末期息89仙

港鐵(066)公布去年底止全年純利77.84億元，按年少20.8%；總收入569.82億元，升19.2%，當中車務營運收入201.31億元，大升50.2%；惟物業發展利潤大跌80.1%，至20.83億元；每股盈利1.26元；末期派息維持89仙，連同中期息0.42元，全年共派1.31元，與2022年度相同。 港鐵今日收報25.05元，失0.05元或0.2%，以今日收市價計，其股息率為5.2厘。 Mälartåg 專營權終止 撥備約 3 億 港鐵於上月與客戶Mälardalstrafik訂立補充協議，提早於今年6月16日終止Mälartåg的專營權。於去年12月底，集團根據就Mälartåg的專營權中估計不可避免的成本作出虧損性合約撥備約3億元。

本地鐵路服務乘客回復近疫前水平 集團指，去年收入錄得增長，其中一個主要因素是過境服務和高速鐵路香港段服務均於1月起逐步恢復營運。這不僅對車費收入帶來正面影響，自新冠肺炎疫情後暫停營運的免稅店業務，亦因疫情相關限制完結而得以重啟，帶動租金收入上升。另外，去年的高速鐵路香港段乘客量已超越2019年，部分原因是班次增加，而且覆蓋範圍更擴大至直達73個內地站點。過境服務乘客量持續回升，儘管尚未回復至疫情前水平，仍然感到鼓舞。與此同時，本地鐵路服務的全年乘客量已回復至接近疫情前水平。