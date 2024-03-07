藍籌業績｜九龍倉置業去年基礎盈利減3% 第二次中期息派0.61元

該股指，今年或出現一些正面跡象，如息口有望轉向、個人遊計劃擴展至更多內地城市、客運量進一步恢復等，但全球經濟放緩、地緣政治局勢緊張和美國總統大選等不確定因素可能引發波動。此外，不斷演變的消費行為和日益加劇的區域競爭正妨礙零售業和酒店業復甦之路，寫字樓則面臨需求疲弱和轉向優質產品的趨勢。集團將配合政府的活動，加強租戶商品和宣傳活動，在競爭中刺激旅客和本地市民消費。各界齊心協力，香港定能渡過難關。

負債淨額減 88 億元

截至去年底負債淨額減88億元，至363億元，為上市以來最低水平。負債淨額與總權益比率降至18.6%。