藥明系｜美國生物安全法案通過股價大插水兩成　藥明表示「強烈反對」 (更新)

美國參議院宣布，針對藥明康德（2359）等中國生物科技企業的《生物安全法案》草案獲得通過，法案可能以國家安全為由，限制與華大基因和藥明康德等中國生物技術公司的業務往來。7日（周四）中午藥明系中午齊發公告澄清。
消息拖累藥明系早上股價急瀉。早段藥明生物（2269）及藥明康德（2359）曾挫逾20%，暫分別跌18%及14%；藥明合聯（2268）跌逾13%。
【14:00更新】
藥明系發公告澄清
藥明系中午齊發公告，其中藥明康德表示，草案仍將藥明康德預先定義為「予以關注的生物技術公司」之一，公司
強烈反對這種未經正當程序的預先和不公平的定義，堅信藥明康德在過去沒有、現在和未來都不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險。公司亦再次重申，藥明康德既沒有人類基因組學業務，公司現有各類業務也不會收集人類基因組數據。
藥明生物公告則指，公司注意到美國參議院於2024年3月6日就一項修訂法案草案等問題舉行程序聽證會。公司重申其並不是無錫藥明康德新藥開發股份有限公司的子公司，指公司獨立運營其業務。作為全球生物药CRDMO平台，本 公司既沒有人類基因組學業務，亦未在其各類業務中收集人類基因組數據。此外，又表示公司並未對美國或其他國家的國家安全構成風險。
法案防止外國對手獲取美國人健康資訊
相關法案仍須經過參、眾兩院全體會議通過，並獲美國總統簽署方可實行，但現時尚未清楚法案何時提交參議院投票。至於唯一投反對票的人，是肯塔基州共和黨參議員Rand Paul，他表示，該法案可能對美國公司生物技術供應鏈構成影響並表示擔憂。
美國《生物安全法案》旨在防止外國對手獲取美國人的個人健康和遺傳資訊。按照目前規定，法案將禁止聯邦機構與華大基因、藥明康德及其附屬公司和其他被視為值得關注的生物技術公司簽訂合約。法案還將阻止政府與使用其設備或服務的公司簽訂合約。