虛銀動態｜Mox Invest擬加入比特幣買賣 至今有1萬客使用

虛擬銀行Mox指，推出Mox Invest服務，該行成為本港首間同時提供港股、美股交易及基金投資服務的虛銀。客戶可以低至1元，投資獨家基金產品。 Mox行政總裁胡博思(Barbaros Uygun)指，Mox Invest讓新手投資者可輕鬆展開投資，同時迎合資深投資者需求。將投資變得從未如此輕易，並把備受認可及以客為中心的服務體驗帶進香港財富管理行業。歡迎所有全新及現有客戶感受這個創新並實惠投資體驗。 冀提供美國比特幣現貨 ETF 投資服務 據該行產品總監鮑志毅(Jayant Bhatia)表示，Mox Invest自今年1月底試行，至今已有1萬用戶參與，相信正式推出服務後，數目將明顯增長。投資產品主管柳翰揚則指，有意與本港持牌虛擬資產交易平台合作，提供包括比特幣等虛擬資產投資，料下半年提供服務，亦希望能向客戶提供美國比特幣現貨ETF投資服務。

入場費最低 1 元 交易費用最低 30 元 Mox Invest讓用戶以快速且直接方式建立多元化投資組合。藉著簡單點擊步驟及輕易獲取即時市場資訊，無論是新手或資深投資者都可以低至1元投資金額投資基金，或按喜好自選金額投資美國零碎證券。 Mox Invest客戶可以低於平均市場收費接近一半的交易費用：其中香港證券交易費用為每宗0.12%(最低收費為30元)；美國證券交易費用為每股0.01美元(最低收費為5美元)，少於1股的美股零碎股交易費用為固定佣金1美元。 吼高淨值客戶 此外，該行指正研究推出向來只有私人銀行高淨值客戶專享的投資組合為本投資服務，並配合不同客戶個人獨特情況而提供投資意見。在這種財富管理服務模式下，客戶將可藉著「核心及策略性投資」之間嚴格的投資分配，以管理資產。將為香港零售銀行服務客戶帶來史無前例投資新體驗。